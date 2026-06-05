Trackhouse seduce a SuperFile para convertirlo en su patrocinador principal

Durante el Gran Premio de las Américas, la carrera de casa para Trackhouse, el equipo propiedad de Justin Marks anunció un acuerdo con la empresa emergente de tecnología estadounidense que desarrolla software de gestión, seguridad y colaboración de archivos corporativos, SuperFile, que además de patrocinar al equipo en Austin, pintó completamente la moto y el mono de Raúl Fernández y Ai Ogura en el GP de España, con los colores corporativos amarillo y negro de la empresa basada en Chicago.

Gracias a los buenos resultados de los pilotos del equipo, la relación entre ambas partes se ha fortificado hasta el punto de anunciar este viernes un acuerdo: "SuperFile se compromete con Trackhouse en el Campeonato Mundial de MotoGP mediante un acuerdo plurianual de derechos de nombre: dos marcas estadounidenses que crecen juntas en el escenario global", explica el comunicado.

Ahora, el acuerdo entre el equipo Trackhouse, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, y SuperFile, adquiere una dimensión mucho más significativa con un acuerdo de derechos de nombre completo a largo plazo, con la denominación ya adoptada de SuperFile Trackhouse MotoGP Team.

"Este acuerdo plurianual une a dos organizaciones jóvenes, dinámicas y vanguardistas en la serie de carreras de motos más rápida y avanzada del mundo. La alianza busca mostrar la tecnología de SuperFile, que beneficia tanto al mundo empresarial como a la experiencia digital diaria de los aficionados, en el vanguardista mundo del motorsport de élite, demostrando el valor de la gestión y la seguridad de archivos, además de ofrecer emocionantes experiencias futuras", sigue el comunicado.

El equipo Trackhouse MotoGP se unió a MotoGP al inicio de la temporada 2024 y es el más joven de la parrilla, afrontando su tercer año en la categoría reina como satélite de Aprilia y, ahora mismo, colocado como segundo en la clasificación por equipos.

Formado bajo el paraguas de Trackhouse Entertainment Group, propiedad de Justin Marks, fundador de Trackhouse Racing, que participa con tres coches en la NASCAR Cup Series, es la única escudería norteamericana en la clase reina.

El acuerdo de patrocinio con SuperFile Trackhouse MotoGP Team contempla que el diseño completo de la decoración se utilice en el Gran Premio de Hungría y posteriormente en todas las carreras de 2026, excepto en Indonesia y Malasia, donde Trackhouse y Gulf continuarán su colaboración.