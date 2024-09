Los pilotos de MotoGP, divididos por el incidente de Martín y Bastianini

Sigue coleando la acción entre Enea Bastianini y Jorge Martín en el Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP del pasado fin de semana. El español lideró casi toda la carrera larga en Misano, perseguido por el italiano, una vez que ambos habían rebasado a Pecco Bagnaia, aquejado de problemas con los neumáticos.

Tras un par de intentos de rebasar a su rival que no dieron resultado, la 'Bestia' le tiró la moto por el interior al de San Sebastián de los Reyes. Martín logró evitar el toque, pero no irse bastante fuera de la pista, por la escapatoria, un lugar en el que también acabó el propio Bastianini, dando cuenta de lo al límite que fue la acción. El transalpino ganó, el madrileño quedó frustrado por perder así la victoria, y los comisarios decidieron no tomar cartas en el asunto: no solamente no sancionaron al #23, sino que tampoco consideraron que la acción fuera merecedora de investigación.

La polémica está servida, y más allá de las opiniones de los propios implicados, sus compañeros de parrilla en la categoría reina han expresado su parecer al respecto, dividiéndose entre los que creen que Bastianini merecía sanción, y quienes piensan que los comisarios hicieron lo correcto al no actuar.

El bando de quienes están a favor de la sanción está encabezado por Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo indicó una razón exacta por la que cree que el de Rimini debió ser penalizado: "Creo que Enea debería ser penalizado con la pérdida de una posición, porque no se mantuvo en la pista y se fue largo", explicó el de Cervera.

Aleix Espargaró fue más allá y advirtió de que se puede sentar un muy mal precedente con esto, apuntando al Panel de Comisarios liderado por Freddie Spencer: "No entiendo qué hacen los comisarios. Me sabe muy mal lo que ha pasado. No tengo palabras, porque un piloto toca al otro, los dos se van fuera, y ni siquiera se molestan en investigarlo. Aparte de la acción en sí, estoy un poco preocupado por el mensaje que están lanzando a todos los pilotos".

"Nos están diciendo que puedes hacer lo que quieras, incluso sacar fuera a un oponente, y eso es muy peligroso. Esto es el resultado de la incompetencia de los comisarios al hacer su trabajo. Sí que es difícil de adelantar, pero si tocas a otro piloto y los dos os vais fuera, no se trata de que sea fácil o difícil", añadió el de Granollers a continuación.

Otros pilotos están en una zona intermedia respecto a la acción. Luca Marini quiso mostrarse algo comprensivo con Bastianini, pero también quedó preocupado porque se pueda sancionar más la consecuencia que la acción: "Cada vez es más difícil adelantar. Así que entiendo que fuera difícil para Enea, especialmente en esta pista, donde siempre es complicado. Ha hecho una buena maniobra. Pero, si Martín no levanta la moto, se cae. Tendría que haberse sacrificado para que Enea fuera sancionado. Porque sólo si Martín se hubiera caída, Enea hubiera sancionado. Si no se cae, no hay sanción. Pero la maniobra de Enea sigue siendo la misma. Eso no tiene sentido para mí", expresó, antes de decir que veía "un poco injusto" que no hubiera penalización.

Miguel Oliveira, por su parte, también entendió al ganador de la carrera, pero defendió que el reglamento es claro sobre irse a la escapatoria en la última vuelta, aunque en este caso no fuera en una zona verde: "Las reglas son claras. Cualquiera que esté en un duelo directo y entre en la zona verde [la escapatoria] tiene que ceder su posición. En su caso, la zona no era verde. Pero aun así, Bastianini no hizo el giro".

"Fue una maniobra de adelantamiento en la última vuelta, todo el mundo está luchando al límite y es difícil adelantar con estas motos. Así que hay que aprovechar todas las oportunidades cuando se trata de ganar. Eso se lo dejo a los comisarios, pero las reglas son claras. No fue penalizado porque la zona era azul, y no verde. En otra curva, habría tenido que ceder la posición si hubiera entrado en la zona verde. Así que sabía exactamente dónde adelantar", siguió, señalando que Enea jugó bien sus cartas.

Alex Márquez cree que los pilotos necesitan tener una discusión sobre acciones similares: "Tenemos que establecer un límite entre los pilotos. Si adelantas a alguien y tienes que salirte de la pista, no es una maniobra de adelantamiento correcta. Utilizas la escapatoria de asfalto. Si hubiera grava, probablemente ni siquiera intentarías hacer esa maniobra. Tenemos que entender dónde está el límite. Pero en cuanto a la maniobra en sí, la regla dice que puedes adelantar así, especialmente en la última vuelta".

Entre quienes señalaron claramente que la maniobra no merecía ningún correctivo, destacan Pecco Bagnaia y Pedro Acosta. El vigente campeón y compañero de Bastianini en Ducati recordó incluso antecedentes de Martín: "Es un adelantamiento de carrera. Pienso que es normal. He escuchado que alguien ha dicho que no es normal que los comisarios lo hayan investigado. A mí me pasó lo mismo con Jorge en India, igual, igual, y sucedió lo mismo. Es un adelantamiento de carrera y no tenía sentido sancionar, esta vez han tomado la decisión correcta".

El 'Tiburón de Mazarrón' tiró también de otras acciones similares que se han visto en la historia de MotoGP: "Creo que no puede ser sancionable. Lo digo desde el punto de vista que no me lo han hecho a mi. Creo que son adelantamientos como los de antes, Valentino Rossi con Sete Gibernau, Marc Márquez con Jorge Lorenzo... Aquí hubo una carrera muy guay con Rossi y Lorenzo en el 2016, todos los grandes pilotos de la historia han hecho un adelantamiento así, y más siendo en la última vuelta, cuando llevamos dos semanas diciendo que no podemos adelantar en este circuito".

"Que el chaval [Bastianini] no lo intente y se quede segundo, creo que le hubiera dolido más que acabar primero y que luego le sancionaran con una plaza. También creo que Martín podría haber reaccionado de otra manera, cuando le ha pasado ya ha hecho una vuelta muy larga [al irse] por lo azul, levantando la mano, luego ha ido muy lento... Si hubieran penalizado a Enea con tiempo no le hubiera servido. El resumen es que yo no lo veo sancionable. Pero porque no me lo han hecho a mi, de lo contrario quizá pensaría diferente", finalizó el murciano.