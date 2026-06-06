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MotoGP GP de Hungría

Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint en Hungría: puntos y posciones

Descubre cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del GP de Hungría en Balaton Park.

Pol Hermoso
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jorge Martín, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La carrera sprint del Gran Premio de Hungría ha abierto el reparto de puntos de este fin de semana de MotoGP 2026 y, aunque el liderato del Mundial no ha cambiado de manos, sí ha dejado movimientos importantes en la clasificación. Marc Márquez se llevó la victoria al sprint y sumó 12 puntos que le permiten seguir recortando diferencias con la cabeza del campeonato. Aun así, el piloto español continúa lejos del líder. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint disputada este sábado en Balaton Park.

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Hungría: puntos, diferencia y posiciones

Pos Piloto Puntos
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 180
2 SpainJ. MartínAprilia 160
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 134
4 SpainP. AcostaKTM 112
5 SpainR. FernándezTrackhouse 93
6 JapanA. OguraTrackhouse 92
7 SpainM. MárquezDucati 83
8 ItalyP. BagnaiaDucati 83
9 SpainA. MárquezGresini 67
10 SpainF. AldeguerGresini 64
11 ItalyL. MariniHonda 46
12 South AfricaB. BinderKTM 42
13 ItalyE. BastianiniTech3 41
14 ItalyF. MorbidelliVR46 38
15 FranceF. QuartararoYamaha 37
16 FranceJ. ZarcoLCR 34
17 BrazilD. MoreiraLCR 26
18 SpainJ. MirHonda 15
19 SpainA. RinsYamaha 9
20 SpainM. ViñalesTech3 5
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 4
22 SpainA. FernándezYamaha 4
23 AustraliaJ. MillerPramac 3
24 GermanyJ. FolgerTech3  
25 ItalyM. PirroGresini  
26 ItalyL. SavadoriAprilia  
27 United KingdomC. CrutchlowLCR  

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Balaton Park (Hungría): puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos
1 ItalyAprilia 340
2 United StatesTrackhouse 185
3 ItalyVR46 172
4 ItalyDucati 166
5 AustriaKTM 152
6 ItalyGresini 126
7 JapanHonda 61
8 MonacoLCR 60
9 JapanYamaha 46
10 FranceTech3 44
11 ItalyPramac 7
12 Yamaha 4

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras la sprint en Balaton Park (Hungría): puntos y posiciones

Pos Chasis Puntos
1 Aprilia 225
2 Ducati 200
3 KTM 134
4 Honda 73
5 Yamaha 41

¿Quién es el líder del Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Hungría?

Marco Bezzecchi continúa como líder del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de Hungría. El piloto de Aprilia consolidó su primera posición gracias al tercer puesto conseguido este sábado, un resultado que le permite aumentar ligeramente su ventaja al frente de la clasificación general. Bezzecchi suma ahora 180 puntos y cuenta con una renta de 20 sobre su compañero de equipo, Jorge Martín

Martín, que llegaba a Budapest como el principal perseguidor de Bezzecchi, solo pudo finalizar sexto en la prueba corta y alcanza los 160 puntos en el campeonato. De esta forma, Aprilia mantiene un sólido doblete en lo más alto de la clasificación de pilotos antes de la carrera principal del domingo.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Balaton Park?

Marc Márquez ocupa la séptima posición del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de Hungría. El piloto español logró una valiosa victoria este sábado y se embolsó los 12 puntos en juego, un resultado que le permite ganar una plaza en la clasificación general y seguir acercándose a los pilotos que tiene por delante.

Con este triunfo al sprint, Márquez alcanza los 83 puntos y supera a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, que únicamente pudo sumar un punto en la carrera corta. Ambos están empatados a puntos, aunque el ocho veces campeón del mundo se sitúa por delante. Aunque todavía se encuentra lejos de los líderes del campeonato, Márquez continúa reduciendo distancias y mantiene vivas sus opciones de seguir escalando posiciones en la segunda mitad de la temporada.

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