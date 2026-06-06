Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint en Hungría: puntos y posciones
Descubre cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del GP de Hungría en Balaton Park.
Jorge Martín, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La carrera sprint del Gran Premio de Hungría ha abierto el reparto de puntos de este fin de semana de MotoGP 2026 y, aunque el liderato del Mundial no ha cambiado de manos, sí ha dejado movimientos importantes en la clasificación. Marc Márquez se llevó la victoria al sprint y sumó 12 puntos que le permiten seguir recortando diferencias con la cabeza del campeonato. Aun así, el piloto español continúa lejos del líder. Mira cómo quedan las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint disputada este sábado en Balaton Park.
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras la sprint en Hungría: puntos, diferencia y posiciones
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|M. BezzecchiAprilia
|180
|2
|J. MartínAprilia
|160
|3
|F. Di GiannantonioVR46
|134
|4
|P. AcostaKTM
|112
|5
|R. FernándezTrackhouse
|93
|6
|A. OguraTrackhouse
|92
|7
|M. MárquezDucati
|83
|8
|P. BagnaiaDucati
|83
|9
|A. MárquezGresini
|67
|10
|F. AldeguerGresini
|64
|11
|L. MariniHonda
|46
|12
|B. BinderKTM
|42
|13
|E. BastianiniTech3
|41
|14
|F. MorbidelliVR46
|38
|15
|F. QuartararoYamaha
|37
|16
|J. ZarcoLCR
|34
|17
|D. MoreiraLCR
|26
|18
|J. MirHonda
|15
|19
|A. RinsYamaha
|9
|20
|M. ViñalesTech3
|5
|21
|T. RazgatliogluPramac
|4
|22
|A. FernándezYamaha
|4
|23
|J. MillerPramac
|3
|24
|J. FolgerTech3
|25
|M. PirroGresini
|26
|L. SavadoriAprilia
|27
|C. CrutchlowLCR
Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras la sprint en Balaton Park (Hungría): puntos y posiciones
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Aprilia
|340
|2
|Trackhouse
|185
|3
|VR46
|172
|4
|Ducati
|166
|5
|KTM
|152
|6
|Gresini
|126
|7
|Honda
|61
|8
|LCR
|60
|9
|Yamaha
|46
|10
|Tech3
|44
|11
|Pramac
|7
|12
|Yamaha
|4
Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 tras la sprint en Balaton Park (Hungría): puntos y posiciones
|Pos
|Chasis
|Puntos
|1
|Aprilia
|225
|2
|Ducati
|200
|3
|KTM
|134
|4
|Honda
|73
|5
|Yamaha
|41
¿Quién es el líder del Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint del GP de Hungría?
Marco Bezzecchi continúa como líder del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de Hungría. El piloto de Aprilia consolidó su primera posición gracias al tercer puesto conseguido este sábado, un resultado que le permite aumentar ligeramente su ventaja al frente de la clasificación general. Bezzecchi suma ahora 180 puntos y cuenta con una renta de 20 sobre su compañero de equipo, Jorge Martín.
Martín, que llegaba a Budapest como el principal perseguidor de Bezzecchi, solo pudo finalizar sexto en la prueba corta y alcanza los 160 puntos en el campeonato. De esta forma, Aprilia mantiene un sólido doblete en lo más alto de la clasificación de pilotos antes de la carrera principal del domingo.
¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Balaton Park?
Marc Márquez ocupa la séptima posición del Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint del Gran Premio de Hungría. El piloto español logró una valiosa victoria este sábado y se embolsó los 12 puntos en juego, un resultado que le permite ganar una plaza en la clasificación general y seguir acercándose a los pilotos que tiene por delante.
Con este triunfo al sprint, Márquez alcanza los 83 puntos y supera a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, que únicamente pudo sumar un punto en la carrera corta. Ambos están empatados a puntos, aunque el ocho veces campeón del mundo se sitúa por delante. Aunque todavía se encuentra lejos de los líderes del campeonato, Márquez continúa reduciendo distancias y mantiene vivas sus opciones de seguir escalando posiciones en la segunda mitad de la temporada.
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