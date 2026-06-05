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MotoGP GP de Hungría

A qué hora es la carrera al sprint de MotoGP en Hungría y cómo verla

Mira a qué hora son, este sábado 6 de junio, la carrera al sprint y la clasificación del GP de Hungría de MotoGP 2026 y cómo ver toda la jornada en televisión.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto de: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Llega la primera carrera del fin de semana en el Gran Premio de Hungría. Tras los primeros entrenamientos del viernes, el circuito de Balaton Park acoge este sábado, 6 de junio, la clasificación y la carrera al sprint del octavo fin de semana de la temporada 2026, que promete emociones fuertes, con un Marc Márquez al que muchos señalan como favoritos. Apunta los horarios de la jornada y cómo verlo todo en directo por la televisión.

Más de MotoGP:

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A qué hora es la carrera sprint de MotoGP del GP de Hungría en Balaton Park

  • A qué hora es la carrera al sprint del GP de Hungría de MotoGP 2026: a las 15:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026, en el circuito de Balaton Park, empezará a las 15:00 de la tarde del sábado para España, la hora habitual. La prueba corta del fin de semana será después de las cronometradas de Moto2 y Moto3, y está programada a 13 vueltas, la mitad de la distancia de la carrera larga del domingo, que será a 26.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Balaton Park (GP de Hungría)

  • A qué hora es la clasificación del GP de Hungría de MotoGP 2026: a las 10:50h

En Balaton Park, una vez más la jornada del sábado arrancará con la FP2 de Moto3 (08:40h), Moto2 (09:25h) y MotoGP (10:10h). Después, será el turno del primer plato fuerte del día, la clasificación de MotoGP. Empezará a las 10:50h, con la Q1, hasta las 11:05h. Los dos pilotos más rápidos pasarán a la Q2, donde la parrilla buscará la pole desde las 11:15 hasta las 11:30 horas.

Cómo ver por la tele el sábado de MotoGP en Hungría: clasificación y carrera sprint

La jornada del sábado del Gran Premio de Hungría de MotoGP 2026, en el circuito de Balaton Park, podrá verse en directo por televisión principalmente en DAZN, como el resto de citas de 2026. Puedes acceder a las emisiones del Mundial de Motociclismo tanto en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos, con planes como el 'Motor' o el 'Premium') como en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV. 

Por otra parte, la clasificación y la carrera al sprint de Hungría también se verán, en el VideoPass, la plataforma de pago del propio campeonato, que cuenta con comentarios en inglés y todas las sesiones en directo, además de contenido extra.

Por último, pero no por ello menos importante, ya sabes que nuestra web, Motorsport.com, tiene periodistas desplazados a la pista cercana al lago Balaton para seguir toda la acción y contarte la última hora desde allí.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP 2026 en Balaton Park

La carrera al sprint de MotoGP del sábado, 6 de junio, en el Gran Premio de Hungría es a un total de 13 vueltas al circuito de Balaton Park. Esta distancia es la mitad de la carrera larga, programada a 26 vueltas.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Hungría

La octava clasificación de la temporada 2026 de Moto2, la del Gran Premio de Hungría en Balaton Park, será la última cronometrada del sábado antes de la carrera sprint de MotoGP. La Q1 de la categoría intermedia arrancará a las 13:40 horas de la tarde, mientras que la Q2 será a las 14:05 horas.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Hungría

La clasificación de Moto3 en Balaton Park comenzará después del parón posterior a la qualy de MotoGP. La cronometrada de la categoría pequeña será a las 12:45h de la tarde, con la Q1, mientras que la Q2, con la pole en juego, vendrá a las 13:10h.

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