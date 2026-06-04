Viñales: "No tengo que convencer a nadie; cuando estaba bien era el líder de KTM"

El piloto español debutó el pasado curso con Tech3-KTM tras su paso por Aprilia. En las primeras carreras de la temporada, Maverick notó la falta de conocimiento de la RC16, sumando solo ocho puntos en los cuatro primeros grandes premios del curso. Pero a partír del GP de España, Mack encadenó una serie de seis fines de semana de gran crecimiento, sumando 61 puntos y discutiendo el liderazgo de la fábrica austríaca a Pedro Acosta. La proyección de Maverick fue tan espectacular con la KTM que ya se empezó a hablar de una propuesta para dar el salto al equipo oficial en 2027, cuando la perdida de Acosta iba a ser irremediable. Como así será.

Sin embargo, en la Q2 del GP de Alemania, la undécima parada del curso, todo cambió. La RC16 del Tech3 escupió a Maverick por los aires destrozándole el hombro izquierdo.

Una lesión delicada, como todas las de hombro, y más en el MotoGP moderno, donde la moto exige una fuerza bruta en esa articulación para hacer los cambios de sentido.

Tras perderse muchas carreras de 2025, este año parecía que Maverick llegaba 'limpio' a la pretemporada, pero los problemas con el hombro han persistido, tuvo que poner el pie en el suelo en Brasil y perderse los eventos de Estados Unidos, España y Francia, reapareciendo en Barcelona, aunque sin estar cien por cien recuperado.

Una situación que ha llevado a KTM a replantearse completamente sus opciones sobre el catalán, que está atado de pies y manos, ya que su contrato contempla que el fabricante puede meterle un año más, si así lo desea. El problema es que tienen de tiempo hasta final de junio para pensárselo y eso puede ser ya demasiado tarde para Viñales.

"Estoy bien, he tenido una buena recuperación después de un fin de semana muy duro en Mugello", explicó Maverick hoy en Balaton, a donde llegó esta misma mañana.

"El lunes estaba completamente agotado, pero después mi cuerpo se recuperó bien y sí, ahora me siento con buena energía. Creo que Mugello fue fantástico para seguir mejorando la fuerza y, ya sabes, para mantenerme, sobre todo sobre la moto, para poder ser más rápido y más fuerte".

Pese a que Balaton es un circuito en el que Maverick no ha corrido mucho, "las curvas lentas lo hacen más fácil de aprender", siendo un fin de semana para acabar de ponerse a tono.

"Para mi el objetivo es estar cien por cien en Brno. Veremos cómo me siento mañana, pero después de este gran premio tengo dos semanas para trabajar a fondo en mi fuerza, así que mi objetivo es estar en plena forma en Brno".

Lógicamente, le preguntaron a Maverick por su futuro, en un momento en el que Tech3 está explorando varias opciones para reemplazarle, incluidas las de Raúl Fernández y Luca Marini.

"Todavía no sé nada, y tampoco puedo decir mucho, no lo sé", dijo.

Parece evidente que para KTM la lesión en el hombro, que se ha alargado casi un año desde el 12 de julio en Sachsenring, puede ser un motivo para no renovar a Viñales.

"No, el hombro estará bien. Quiero decir, el hombro es cuestión de tiempo", apuntó, aunque debe convencer a KTM de que eso puede ser así.

"Creo que no tengo que convencer a nadie. Cuando estaba bien en KTM, en ese momento era el líder, y luego me lesioné. He estado en el APC (Athlete Performance Center de Red Bull) y también están de acuerdo, al igual que Red Bull, al menos en cuanto al rendimiento, en que me recuperaré al 100%", expone Viñales.

"Obviamente no es fácil porque son 7 meses sin usar algunos músculos, necesitamos un poco de tiempo, pero lo que está claro es que me voy a recuperar al 100%. Creo que la mayor pregunta era si después de la segunda operación podría recuperarme, pero la respuesta es que puedo recuperarme", asegura convencido el chico de Roses.