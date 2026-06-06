"Lección aprendida": la verdadera razón por la que Verstappen criticó a Red Bull en Canadá

Tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Canadá, Max Verstappen causó sorpresa al declarar públicamente que Red Bull no había tenido en cuenta sus comentarios sobre la configuración del coche. El cuatro veces campeón del mundo explicó que, al final, había aceptado la opción preferida por el equipo, en parte para demostrar que no funcionaría.

"Ya lo he señalado muchas veces, pero a veces hay que dejar que ellos mismos comprueben que no funciona", dijo Verstappen en Canadá.

El director del equipo, Laurent Mekies, aclaró más tarde que esos juegos de "te lo dije" forman parte de la cultura del equipo y, según él, son incluso necesarios para progresar.

Antes del Gran Premio de Mónaco, Verstappen reveló que la situación se ha debatido internamente y que se ha aprendido la lección de cara a las próximas carreras.

"Hablamos de ello constantemente, pero siempre es así. Siempre intentamos encontrar la solución óptima o, al menos, progresar", dijo Verstappen durante su ronda de entrevistas con los medios holandeses en Montecarlo.

"Simplemente creo que la dirección tomada en Montreal no supuso ningún avance. Pero se analizó adecuadamente y creo que quedó bastante claro. Espero que sea solo una lección aprendida para las próximas carreras, para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta".

Según Verstappen, abordar públicamente el tema también sirvió para otro propósito: mantener a Red Bull y a su equipo técnico en alerta.

"De todos modos, siempre intento mantener a todo el mundo alerta. Simplemente no estaba contento durante esa sesión de clasificación porque las cosas no funcionaban bien. Y por eso di mi opinión sincera".

Cuando se le preguntó si la lección aprendida es que Red Bull volverá a prestar más atención a los comentarios de Verstappen durante los próximos fines de semana de carrera, el holandés aclaró que eso ya suele ser así.

"Normalmente escuchan muy bien lo que tengo que decir. Simplemente fue uno de esos momentos en los que tuve que dejar muy claro que esa no era la dirección correcta".

¿La primera victoria de 2026 sigue estando muy lejos para Red Bull?

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

En Montreal, Verstappen ya miró hacia el Gran Premio de Mónaco bromeando con que tendría que "encargar una nueva espalda" para la carrera, dado que el RB22 sigue siendo débil sobre baches y pianos.

Verstappen añade ahora que poco ha cambiado en las últimas semanas, lo que significa que sigue esperando un fin de semana complicado en el principado y que no cuenta con lograr un segundo podio consecutivo.

Ford, el socio de Red Bull en materia de motores, ha indicado que el primer podio del año le ha abierto el apetito y que espera conseguir una victoria esta temporada, pero Verstappen no cree que eso sea realista en este momento, dada la jerarquía actual.

"Todavía tienen que pasar muchas cosas para que consigamos una victoria. Se puede decir, pero hay que ceñirse a los hechos. Seguimos siendo demasiado lentos para ganar, y creo que aquí también será así".

En cuanto a Mónaco, Verstappen coincide con la predicción de McLaren de que Ferrari llega al fin de semana como favorita.

"Si nos fijamos en las últimas carreras, Ferrari ha sido extremadamente fuerte en las curvas lentas. Así que creo que aquí lo harán muy bien. Esa es mi impresión. Aquí hay que ser bueno en las curvas lentas, pero también hay que ser bueno sobre los pianos, sobre los baches y en cuanto a la manejabilidad".

"Esas son precisamente las áreas en las que —bueno, las curvas lentas están bien—, pero en esas otras cosas no estamos del todo a la altura en este momento. Y eso simplemente nos cuesta tiempo por vuelta".

Por último, Verstappen espera que los coches de nueva generación marquen poca diferencia en Mónaco. La visibilidad desde la cabina puede ser ligeramente mejor, pero sigue sin esperar que mejoren las oportunidades de adelantamiento.

"Los coches son más pequeños, se ven mejor los neumáticos de . Pero, por otro lado, la manejabilidad es un poco más difícil que el año pasado, así que no creo que suponga una gran diferencia", dijo Verstappen cuando le preguntó Motorsport.com.

"Y los coches siguen siendo demasiado grandes. Tampoco se puede adelantar en la Fórmula 2. Tampoco se puede adelantar en la Fórmula 3. Ni siquiera se puede adelantar en un coche de la Porsche Cup. Si estás luchando con los coches que te rodean, entonces no puedes adelantar".