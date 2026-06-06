Ferrari señala su gran problema: "Cuesta extraer todo el potencial"

Debía ser el fin de semana de la resurrección de Ferrari. En Montecarlo, los problemas de potencia de la unidad de potencia pasaron a un segundo plano, mientras que debían aflorar las virtudes del SF-26: el coche rojo está considerado como el monoplaza con el mejor chasis y la mayor carga aerodinámica de la parrilla gracias a unas valientes decisiones de diseño.

El turbo más pequeño respecto a la competencia contribuye, sin duda, a que el coche sea muy ágil en las estrechas y sinuosas calles del Principado. Sin embargo, pese a estas indiscutibles cualidades, Ferrari tendrá que conformarse con la segunda fila para el Gran Premio de Mónaco, con Lewis Hamilton tercero y, una vez más, por delante de Charles Leclerc, cuarto.

En el circuito donde podía aspirar a lograr su primera pole position de la temporada, Ferrari ha tenido que resignarse a quedar por detrás del extraordinario poleman Kimi Antonelli, con Mercedes, y de Max Verstappen, con Red Bull.

Con la ausencia en el circuito de Fred Vasseur, obligado a pasar por el hospital para realizarse unas pruebas médicas, fue Jérôme Ambrosio quien habló en nombre de la Scuderia. El vicejefe del equipo no escondió las dificultades vividas en el Principado, ya que las expectativas eran luchar por la pole. Sin embargo, los aficionados del Cavallino tuvieron que digerir una clasificación algo decepcionante.

"Antes que nada, no puedo estar aquí diciendo que estamos felices, sería mentira. Porque, de hecho, con la última vuelta de la Q3 no digo que estuviéramos en posición de pole, porque la vuelta hay que completarla, pero hasta el momento en que Charles tocó las barreras estaba luchando por salir primero".

"Es evidente que hay algo de decepción, pero por otro lado hemos visto que por primera vez este año estábamos en la pelea por la pole. Y eso es algo positivo que nos llevamos a casa".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Al ser preguntado por qué Ferrari suele estar en la lucha por los mejores tiempos en Q1 y Q2, pero pierde rendimiento en Q3, D'Ambrosio explicó: "Creo que hay varios motivos y también depende un poco de las decisiones que tomemos, pero en general nos cuesta extraer todo el potencial del coche. Y este fin de semana lo está demostrando claramente, porque ayer vimos tiempos muy buenos, pero acompañados de comentarios de los pilotos que nos decían lo difícil que era conseguirlos".

"Cuando llegas a la Q3 tienes que juntar todas las piezas y no puedes dejarte ni una milésima, porque ahí es donde llegan todos los mejores. En ese momento, si no estás perfectamente cómodo, resulta muy difícil extraer todo el potencial".

Leclerc se quejó especialmente de un problema en frenada que le hizo perder confianza para atacar durante la vuelta. Una dificultad que el monegasco ha acusado más que Hamilton y que podría explicar parte de la diferencia entre ambos.

"Sin duda, dentro del comportamiento general del coche, la fase de frenada se ha vuelto muy compleja. Este año los monoplazas han cambiado mucho y lograr que todo funcione correctamente en la frenada se ha convertido en una parte muy importante. Si el piloto no encuentra las sensaciones adecuadas con la puesta a punto, con el sistema brake-by-wire, etcétera, le cuesta más encontrar el límite y juntar todos los elementos".

Con la vista puesta en la salida

A pesar de quedarse lejos de la pole, Ferrari mantiene una baza importante para la carrera: las salidas. El SF-26 ha destacado durante toda la temporada en los primeros metros. "Estamos ahí precisamente para aprovechar nuestras oportunidades. Mañana intentaremos maximizar todas las que tengamos. En la salida jugaremos nuestras cartas y luego veremos al final de la carrera qué resultado nos ha permitido conseguir".