Por qué Norris esperaba una mala clasificación en Mónaco: "Un baño de realidad"

La temporada 2026 de Lando Norris está camino de convertirse en la más decepcionante para un campeón defensor desde el desastroso 2014 de Sebastian Vettel.

Pero mientras que aquel año de Vettel estuvo marcado por las dificultades de un motor Renault poco competitivo y poco fiable, el 2026 de McLaren ha sido una acumulación de pequeñas pero significativas frustraciones: un chasis lo suficientemente eficaz como para permitir a Norris ganar la carrera sprint de Miami desde la pole, pero lastrado por una falta de sensibilidad en el tren delantero y por la presencia de misteriosos problemas eléctricos.

Ninguno de los dos coches pudo tomar la salida en el Gran Premio de China, y McLaren tuvo que romper el toque de queda durante la noche en Mónaco para sustituir el mazo de cables de Norris y otros componentes eléctricos después de que su coche se detuviera en la FP2 del viernes. Sin embargo, fue la incapacidad del MCL40 para transmitir confianza a sus pilotos lo que condenó a Norris y a su compañero Oscar Piastri a la cuarta fila de la parrilla, a más de medio segundo del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, autor de la pole.

Lo interesante es que, mientras el jefe del equipo, Andrea Stella, explicó a los periodistas en Canadá que el MCL40 se comporta razonablemente bien en curvas lentas y que se esperaba que rindiera bien en un circuito como Mónaco, las expectativas de Norris eran muy diferentes. De hecho, antes del fin de semana ya pensaba que la cuarta fila era el resultado más probable.

"Creo que simplemente tenemos una ligera diferencia de opinión", explicó Norris en Mónaco cuando le preguntaron por este asunto.

"Obviamente, yo soy quien conduce el coche, así que puedo notar la dificultad para extraer tiempo por vuelta, lo complicado que ya fue el pasado fin de semana en Montreal. Por eso me sorprendió tanto ser tan competitivos allí".

"Creo que venir aquí ha sido una especie de... no una revelación, pero sí un pequeño baño de realidad sobre lo lejos que estamos".

"No tenía muchas esperanzas para este fin de semana. El coche es muy difícil de conducir, no se adapta bien y no perdona prácticamente nada".

"Mi nivel de confianza el año pasado era del 100%; ahora es del 85%. Y en Mónaco necesitas estar al 100%"

Lando Norris, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En Montreal, McLaren probó un nuevo alerón delantero que finalmente decidió retirar a la espera de seguir evaluándolo en Mónaco. Sin embargo, los resultados siguen sin ser concluyentes. Piastri volvió a la especificación anterior antes de la clasificación, aunque la diferencia de apenas una décima respecto a Norris podría explicarse porque el británico sobrepasó el límite en su vuelta más rápida.

La pasada temporada, Norris tuvo dificultades inicialmente con la conducción de su coche y llegó a afirmar que no estaba "conectando" con él. Ese problema se mitigó con una geometría diferente de la suspensión delantera.

Pero los comentarios del británico este fin de semana sugieren otro caso de McLaren construyendo un coche con un gran potencial teórico en términos de rendimiento, pero cuya velocidad es difícil de explotar para los pilotos, lo que provoca una diferencia de percepción entre ellos y los ingenieros. Y, una vez más, el tren delantero parece ser el principal factor limitante.

Norris también considera que, aunque pudo haber perdido un par de décimas por pequeños errores, como el bloqueo en la chicane durante su último intento, el problema de fondo es que el coche simplemente no es lo suficientemente rápido para cerrar la diferencia de medio segundo respecto a los líderes.

"Siempre intentas llevar el coche al límite en todos los aspectos; simplemente nuestro límite está aquí y el de los demás está un poco más arriba".

"Es así de simple. Aunque tampoco es tan simple".

"Tenemos problemas con algunas características del coche, con los bloqueos del tren delantero y con un frontal que simplemente no funciona demasiado bien. Es un problema del coche, no de los neumáticos, o quizá una combinación de ambas cosas, y es algo en lo que tenemos que trabajar".