Bagnaia: "En Michelin me han pedido disculpas, la goma trasera funcionó tras 15 vueltas"

Pecco Bagnaia no pudo rematar la faena este domingo en Misano. Tras ganar la carrera al sprint del Gran Premio de Emilia Romagna el sábado, la prueba principal del domingo fue una pesadilla, y tras un desarrollo muy extraño acabó de la peor manera posible: con una caída que compromete sus opciones de ganar el Mundial de MotoGP, ya que sale de su cita de casa a 24 puntos de Jorge Martín a falta de la gira asiática y del fin de fiesta en Valencia.

A pesar de una mala salida, en la que perdió la pole, el vigente campeón del mundo le ganó la posición al español en la primera curva. Pero no pudo aguantar mucho tiempo la cabeza de carrera, ya que pronto se vio que estaba rodando lento. Tanto Martín como su compañero de equipo, Enea Bastianini, le rebasaron. Y cuando parecía que quedaba a merced de Pedro Acosta y de Marc Márquez, que venían por detrás aunque el murciano acabó cayendo, el turinés fue capaz de sacar a relucir el ritmo mostrado en los entrenamientos, rodando en 1:30 y más rápido que las otras GP24. Sin embargo, cuando mejor parecía la situación para él, se fue al suelo, regalándole el podio al #93.

Todo apuntaba a que Bagnaia le había tocado un neumático defectuoso, algo que no es la primera vez que le pasa en la presente campaña. Y tras la carrera, el propio piloto transalpino se encargó de confirmar que la razón de su mal día fue el mal rendimiento de los compuestos de Michelin, que le hicieron algo que no había visto nunca.

"La verdad es que desde el comienzo de la carrera no me encontraba bien con la goma delantera, no podía frenar fuerte. Y junto a eso, la goma trasera ha empezado a funcionar después de 15 vueltas", empezó relatando Pecco. "Creo que es la primera vez que le pasa a alguien, nunca lo había escuchado ni nunca me había pasado a mí, 15 vueltas para que funcionase el neumático trasero es algo increíble".

Bagnaia confirmó que, en la caída, tampoco había tomado unos riesgos desmedidos: "Después de que haya empezado a funcionar la goma, no podía frenar fuerte pero podía recuperar, porque he vuelto a ser otra vez el más rápido con el neumático medio. Como pasó el viernes por la tarde. Y en la caída, iba bastante recto. He frenado antes, sin hacer nada en particular. 18 metros antes que en la vuelta rápida de 1:30.8, hemos visto. No sabía que era un límite, no quería intentar frenar más fuerte, pero de ir recto se me ha cerrado. Es como su hubiera un bache pero que no estaba, algo particular".

Posteriormente, confesó que pudo hablar con el representante del suministrador único de neumáticos, y que le pidió disculpas por lo sucedido aunque no tengan una razón exacta de por qué pasó lo que pasó: "He estado mucho tiempo con el equipo para hablar de lo que ha pasado. He estado con el responsable de Michelin. No saben qué ha pasado aún, seguro que me han pedido disculpas, porque se ve claramente que la goma trasera ha empezado a funcionar después de 15 vueltas. De repente, he empezado a bajar décimas hasta que he hecho tres o cuatro vueltas en 1:30, podía recuperar 0.4 segundos al resto. Eso no es normal. Lo normal es empezar en 30.1, y después subir, y no empezar en 31.8, y después, sin hacer nada diferente, empezar a hacer 1:30".

El #1 también se mojó sobre la polémica acción entre Martín y Bastianini, remarcando que para él no era sancionable, al contrario de lo que opinaron otros pilotos, como Márquez: "Es un adelantamiento de carrera. Pienso que es normal. He escuchado que alguien ha dicho que no es normal que los comisarios lo hayan investigado. A mí me pasó lo mismo con Jorge en India, igual, igual, y pasó lo mismo. Es un adelantamiento de carrera y no tenía sentido sancionar, esta vez han tomado la decisión correcta".

Finalmente, Bagnaia reflexionó sobre su situación en la general y lamentó que otra vez se le hayan escapado puntos importantes por algo que en Ducati no pueden controlar, y cuando quedan 6 grandes premios por delante: "Queda mucho, sí y no. Otra vez hemos perdido puntos por algo que está fuera de nuestro alcance, de nuestra competencia. No sé si vamos a seguir así, si le puede pasar a alguien más... Veremos. Seguro que soy muy bueno de quitármelo de la cabeza y en focalizarme en el resto", finalizó.