Martín: "La maniobra de Bastianini fue demasiado, me echó; me merecía la victoria"

Domingo agridulce para Jorge Martín en Misano. Por un lado, feliz, porque sale del Gran Premio de la Emilia Romagna como más líder de MotoGP por el error de Pecco Bagnaia, que se fue al suelo cuando iba tercero y que no pudo terminar la carrera larga. Esta circunstancia le hará afrontar la gira asiática con 24 puntos de ventaja en la general, frente a los 7 con los que llegaba de margen a casa del vigente campeón del mundo.

Pero, por otro lado, el español no acabó nada contento con la maniobra de Enea Bastianini, que le robó la victoria en la última vuelta. Tras liderar gran parte de la prueba, el de San Sebastián de los Reyes se vio atacado por el transalpino de una manera muy al límite: se le metió por el interior, obligándole a irse fuera y aprovechando que Martín quería evitar, ante todo, el toque, por lo que se está jugando en la clasificación de pilotos. La 'Bestia' cruzó la línea en primer lugar, y Jorge lo hizo segundo, muy enfadado, y dedicándole un corte de mangas a su rival.

Aunque luego Martín bajó los humos e incluso se saludó cordialmente con Bastianini, en sus primeras declaraciones en el parque cerrado dejó claro que la acción no le había gustado un pelo. "Ha sido una carrera muy buena, y muy dura", empezó relatando. "Al principio me costaba adelantar a Pecco. Luego, he visto que yo iba más rápido, y me he dicho, 'venga, a por todas'. Sentía confianza con ese ritmo, traté de mantenerlo constante, y vi que Enea iba llegando".

"Al final, traté de cerrar los huecos con Bastianini. Creo que la maniobra quizás fue demasiado, me echó fuera de la pista y no pude devolvérsela. Después hice algunos gestos porque estaba un poco en caliente. Creo que he sido el más fuerte, y que me merecía la victoria, pero es así y lo volveré a intentar en la próxima", siguió, dejando claro que se veía como el merecido vencedor en Misano.

Posteriormente, en DAZN, más tranquilo, el #89 volvió a criticar la acción, aunque más sosegadamente,, sin mojarse en si el piloto oficial de Ducati merecía ser penalizado: "Lo que crea o no da igual. O sea que nada, una segunda posición. Creo que era más fuerte hoy. Obviamente, Enea se merece la victoria, ha estado ahí hasta el final. Pero después de liderar tantas vueltas y que te tiren fuera de pista, pues no es lo que esperaba. Pero es lo que hay. No hay mucho que comentar".

Además, pidió disculpas por el corte de mangas, por más que sea consciente que haya quienes le vayan a criticar igualmente: "Obviamente no estoy contento con el adelantamiento de Enea, pero no me ha gustado cómo he reaccionado. Ese corte de mangas no procedía. Pido perdón por mi gesto en un momento en que estaba un poco caliente, aunque igualmente no pienso que haya sido un adelantamiento justo. Da igual que lo diga, me caerá por todos lados".

En cuanto a estrategia interna de carrera, llamó la atención que le marcaran al madrileño en el dashboard 'Rider behind, #14', que le seguía un piloto cuyo dorsal no está presente en la parrilla de la categoría reina. No quiso desvelar de qué se trataba: "Lo dejamos ahí un poco, el lío. Prefiero no decirlo. Son cosas del equipo, no voy a decir nuestras estrategias".

Finalmente, Martín reflexionó sobre su situación en el Mundial más allá de la polémica, ya que se le ha puesto de cara que pueda llevarse el #1 consigo a Aprilia, a falta de 6 grandes premios: "Tengo que ser objetivo, tener la mente fría y ver que llegaba a 7 puntos y que me voy a 24. Junto a Pecco, creo que he sido el más fuerte del fin de semana. Obviamente, tenía ganas de ganar. Me duele no haberlo hecho. Pero lo importante es que he liderado 26 vueltas, que he hecho una gran salida y que el ritmo ha sido muy bueno. Ahora a ver qué se puede mejorar, siempre se puede y he visto cosas en las que podemos dar un paso. Con ganas de la gira, son pistas que me gustan, sobre todo Indonesia, que gané la sprint del año pasado", remachó.