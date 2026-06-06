Leclerc, tras fallar en Mónaco: "Desde Canadá, no tengo confianza en este coche"

No sirve de nada esconderlo: en Ferrari hay decepción. La clasificación del Gran Premio de Mónaco representaba una gran oportunidad para colocarse en una posición ideal —la pole o, al menos, la primera fila— para intentar lograr la primera victoria de la temporada. Un triunfo que se les resiste desde hace más de 30 carreras. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban en Maranello.

Charles Leclerc, que tantas veces ha sido ese arma extra para el Cavallino Rampante en las clasificaciones de Montecarlo, protagonizó una Q3 plagada de errores con consecuencias evidentes. El último de ellos fue un toque con el muro con la rueda trasera derecha en su intento final, algo que le relegó a la cuarta posición de la parrilla, justo al lado de Lewis Hamilton.

El piloto local era uno de los grandes favoritos para la pole, pero mañana arrancará cuarto. Al término de la clasificación en su circuito de casa, Charles explicó qué fue lo que no funcionó, no solo en la Q3, sino durante todo el fin de semana.

Se trata de un problema específico que afecta únicamente a su monoplaza. Defendiendo al equipo y el secretismo de lo que ocurre dentro de su garaje, Leclerc no quiso revelar exactamente qué está fallando. Sin embargo, a través de las radios de Canadá y Mónaco, se puede intuir que el origen del problema está relacionado con la frenada.

"No es una cuestión de sensaciones con el coche, sino un problema muy específico que tengo desde Canadá. No voy a entrar en detalles... (ríe con cierta incomodidad). Ahora mismo me está costando muchísimo. Lleva ocurriendo dos fines de semana", declaró Leclerc a los micrófonos de Sky Sport F1.

Lo más interesante del asunto lo reveló el propio Leclerc. Al parecer, Ferrari ya tiene una solución, pero el monegasco prefirió no aplicarla en Mónaco por las características del circuito.

"Creo que tenemos la solución. Pero por varias razones no quise probarla aquí en Mónaco, porque pensaba que era un circuito donde recuperaría la confianza, pero desde los Libres 1 no ha sido así. Hoy, en la Q3, probé una combinación de cosas. No tengo miedo de admitir cuando cometo un error, y esta vez fueron varias cosas".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En los dos intentos lanzados que realizó en la Q3, Leclerc detectó varios factores que jugaron en su contra. Menos carga aerodinámica debido a la presencia de otros coches delante de él, neumáticos demasiado calientes al estar ya en la segunda vuelta de uso y también una búsqueda excesiva de velocidad en determinados puntos para intentar encontrar rendimiento.

"He encontrado dos o tres coches delante que me han cambiado la carga aerodinámica, porque no era la misma que suelo tener. Además, ya estaba en la segunda vuelta con el neumático y estaban demasiado calientes. Y también intenté llevar un poco más de velocidad, pero ahora mismo no tengo confianza en este coche. Hasta ese momento todo iba bastante bien. Lo doy todo, pero cuando no tienes confianza, el riesgo es demasiado grande".

Durante las cinco primeras citas de la temporada, Ferrari ha demostrado tener una gran capacidad de aceleración cuando se apagan los semáforos. Para Leclerc, la salida podría ser una de las pocas —si no la única— oportunidades para ganar posiciones. Sin embargo, el piloto monegasco se mostró realista sobre sus opciones.

"Sí he pensado en la salida. Pero veo difícil llegar a los dos coches que tenemos delante. Lo espero, claro. Yo nunca salgo derrotado antes de tiempo, pero en Mónaco lo veo más complicado que en cualquier otro sitio".