Quartararo no levanta cabeza en Hungría: "Se me parte el corazón"

Fabio Quartararo sigue contando los fines de semana que le quedan para dejar atrás el calvario que está pasando en Yamaha. El piloto francés ya avisó hace una semana en Mugello que, ante los escasos progresos del actual prototipo con motor V4, habida cuenta de que la casa de Iwata ya está trabajando en su MotoGP de 2027, su principal objetivo era, ante todo, no tomar muchos riesgos para no lesionarse.

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Una situación que, aunque va un poco mejor en Balaton Park que en Italia tras disputarse la jornada del viernes, sigue siendo insuficiente para el campeón del mundo de 2021. Y es que Quartararo ha vuelto a no pasar a la Q2 de manera directa, finalizando undécimo la Práctica, justo detrás de otro piloto de la marca japonesa, Jack Miller, y por delante del otro satélite, Toprak Razgatlioglu.

Aunque no es tanto la posición en la clasificación lo que agobia al 'Diablo', sino sobre todo la diferencia que le ha separado de la cabeza: su 1:37.871 es un segundo más lento que el mejor registro logrado por Pedro Acosta. Todo un mundo si tenemos en cuenta que la pista ubicada cerca del lago Balaton es de las cortas del calendario, de apenas 4.1 kil´ómetros.

Preguntado sobre si se encuentra mejor que en Italia con la M1, Quartararo fue claro: "Estamos a un segundo; en un circuito tan pequeño, eso no es nada bueno. Las sensaciones no son muy buenas, pero ya son un poco mejores que en Mugello. Pero estoy pilotando de una forma que no se parece en nada a como se supone que hay que pilotar una MotoGP, y no lo estoy disfrutando en absoluto".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Piloto así porque tengo que compensar, para que la moto gire, para hacer algo, y creo que es complicado. Creo que realmente estamos llevando al límite algo que no supone gran cosa. Quiero decir, esforzarnos al máximo así, y ver que estamos a un segundo del líder... Sinceramente, me parte el corazón", dejó claro.

El #20 sigue devastado por no ver ninguna progresión en su prototipo: "Más allá de Mugello, si miras mis comentarios desde el primer test, son copia y pega. En todos los circuitos no hay diferencia —son copia y pega—, así que los análisis han sido prácticamente los mismos durante los últimos meses".

Por último, cuestionado sobre la mentalidad que está teniendo para afrontar un camino tan duro, Quartararo apuntó que dará el 100 por 100 si cree que merece la pena: "La mentalidad es intentar dar lo mejor de mí. Como he dicho, si me siento bien, daré el máximo. Si veo que me cuesta... Sé que hay algunas curvas en las que, durante el fin de semana —excepto en la clasificación, donde daré lo mejor de mí— durante la carrera no lo daré todo. En las curvas 7 y 8, inclinándome tanto, y viendo que la moto no gira, estando tan cerca del límite... No creo que merezca la pena. Intentaré darlo todo, pero no me estoy divirtiendo", cerró.

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