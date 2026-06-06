Márquez lidera el último libre del Gran Premio de Hungría de MotoGP

Como ya hizo el viernes en la primera sesión, el FP1 del Gran Premio de Hungría, Marc Márquez marcó el mejor tiempo este sábado por la mañana en el Balaton Park para liderr el FP2, el último entrenamiento libre del fin de semana antes de que arranque, en minutos, la clasificación para conocer la formación de parrilla.

Márquez paró el crono en 1.37.436, una décima más rápido que Fabio Di Giannantonio, on Pedro Acosta (KTM) y Marco Bezzecchi (Aprilia) siguiendo a las dos Ducati. Fermín Aldeguer marcó el quinto mejor tiempo, superando a Pecco Bagnaia.

Raúl Fernández fue la segunda mejor Aprilia, séptimo, por delante de su compañero Ai Ogura. Jorge Martín, que no acaba de estar cómodo en este circuito que visita por primera vez, fue noveno, con Luca Marini terminando en el top 10 como primera Honda. Toprak Razgatlioglu fue la priemra Yamaha, 11º, mientras que Iker Lecuona, que está aquí para reemplazar a Alex Márquez, acabó el 12º.