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MotoGP GP de Hungría

Márquez lidera el último libre del Gran Premio de Hungría de MotoGP

Marc Márquez lideró el último libre del fin de semana en el Balaton Park, tras completar 14 vueltas y bajar el crono hasta el 1.37.436, por delante de Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como ya hizo el viernes en la primera sesión, el FP1 del Gran Premio de Hungría, Marc Márquez marcó el mejor tiempo este sábado por la mañana en el Balaton Park para liderr el FP2, el último entrenamiento libre del fin de semana antes de que arranque, en minutos, la clasificación para conocer la formación de parrilla.

Márquez paró el crono en 1.37.436, una décima más rápido que Fabio Di Giannantonio, on Pedro Acosta (KTM) y Marco Bezzecchi (Aprilia) siguiendo a las dos Ducati. Fermín Aldeguer marcó el quinto mejor tiempo, superando a Pecco Bagnaia.

Raúl Fernández fue la segunda mejor Aprilia, séptimo, por delante de su compañero Ai Ogura. Jorge Martín, que no acaba de estar cómodo en este circuito que visita por primera vez, fue noveno, con Luca Marini terminando en el top 10 como primera Honda. Toprak Razgatlioglu fue la priemra Yamaha, 11º, mientras que Iker Lecuona, que está aquí para reemplazar a Alex Márquez, acabó el 12º.

Clasificación del FP2 de MotoGP del GP de Hungría 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 14

1'37.436

   150.560  
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+0.136

1'37.572

 0.136 150.350  
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 14

+0.202

1'37.638

 0.066 150.248  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 14

+0.277

1'37.713

 0.075 150.133  
5 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 12

+0.380

1'37.816

 0.103 149.975  
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.485

1'37.921

 0.105 149.814  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 12

+0.508

1'37.944

 0.023 149.779  
8 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 14

+0.584

1'38.020

 0.076 149.663  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+0.716

1'38.152

 0.132 149.462  
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+0.834

1'38.270

 0.118 149.282  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 16

+0.875

1'38.311

 0.041 149.220  
12 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 14

+0.924

1'38.360

 0.049 149.145  
13 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 14

+0.930

1'38.366

 0.006 149.136  
14 Spain J. Mir Honda 36 Honda 14

+1.013

1'38.449

 0.083 149.011  
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 12

+1.099

1'38.535

 0.086 148.881  
16 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 12

+1.107

1'38.543

 0.008 148.869  
17 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 14

+1.181

1'38.617

 0.074 148.757  
18 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+1.271

1'38.707

 0.090 148.621  
19 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10

+1.337

1'38.773

 0.066 148.522  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 11

+1.573

1'39.009

 0.236 148.168  
21 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 11

+1.575

1'39.011

 0.002 148.165  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 13

+2.891

1'40.327

 1.316 146.221  
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