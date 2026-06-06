Márquez lidera el último libre del Gran Premio de Hungría de MotoGP
Marc Márquez lideró el último libre del fin de semana en el Balaton Park, tras completar 14 vueltas y bajar el crono hasta el 1.37.436, por delante de Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Como ya hizo el viernes en la primera sesión, el FP1 del Gran Premio de Hungría, Marc Márquez marcó el mejor tiempo este sábado por la mañana en el Balaton Park para liderr el FP2, el último entrenamiento libre del fin de semana antes de que arranque, en minutos, la clasificación para conocer la formación de parrilla.
Márquez paró el crono en 1.37.436, una décima más rápido que Fabio Di Giannantonio, on Pedro Acosta (KTM) y Marco Bezzecchi (Aprilia) siguiendo a las dos Ducati. Fermín Aldeguer marcó el quinto mejor tiempo, superando a Pecco Bagnaia.
Raúl Fernández fue la segunda mejor Aprilia, séptimo, por delante de su compañero Ai Ogura. Jorge Martín, que no acaba de estar cómodo en este circuito que visita por primera vez, fue noveno, con Luca Marini terminando en el top 10 como primera Honda. Toprak Razgatlioglu fue la priemra Yamaha, 11º, mientras que Iker Lecuona, que está aquí para reemplazar a Alex Márquez, acabó el 12º.
Clasificación del FP2 de MotoGP del GP de Hungría 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|14
|
1'37.436
|150.560
|2
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.136
1'37.572
|0.136
|150.350
|3
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|14
|
+0.202
1'37.638
|0.066
|150.248
|4
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|14
|
+0.277
1'37.713
|0.075
|150.133
|5
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|12
|
+0.380
1'37.816
|0.103
|149.975
|6
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|15
|
+0.485
1'37.921
|0.105
|149.814
|7
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|12
|
+0.508
1'37.944
|0.023
|149.779
|8
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|14
|
+0.584
1'38.020
|0.076
|149.663
|9
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|15
|
+0.716
1'38.152
|0.132
|149.462
|10
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|13
|
+0.834
1'38.270
|0.118
|149.282
|11
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|16
|
+0.875
1'38.311
|0.041
|149.220
|12
|I. Lecuona Gresini
|27
|Ducati
|14
|
+0.924
1'38.360
|0.049
|149.145
|13
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|14
|
+0.930
1'38.366
|0.006
|149.136
|14
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|14
|
+1.013
1'38.449
|0.083
|149.011
|15
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|12
|
+1.099
1'38.535
|0.086
|148.881
|16
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|12
|
+1.107
1'38.543
|0.008
|148.869
|17
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|14
|
+1.181
1'38.617
|0.074
|148.757
|18
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|13
|
+1.271
1'38.707
|0.090
|148.621
|19
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|10
|
+1.337
1'38.773
|0.066
|148.522
|20
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|11
|
+1.573
1'39.009
|0.236
|148.168
|21
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|11
|
+1.575
1'39.011
|0.002
|148.165
|22
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|13
|
+2.891
1'40.327
|1.316
|146.221
|Ver resultados
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
"Lección aprendida": la verdadera razón por la que Verstappen criticó a Red Bull en Canadá
Por qué Norris esperaba una mala clasificación en Mónaco: "Un baño de realidad"
Hamilton, desconcertado con el sábado de Ferrari: "El coche no era el mismo que el viernes"
Leclerc, tras fallar en Mónaco: "Desde Canadá, no tengo confianza en este coche"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios