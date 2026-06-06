Colapinto explica su paso atrás en Mónaco: "No ha hecho clic este fin de semana"

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El argentino partirá 14º en el GP de Mónaco tras un fin de semana complicado, marcado por problemas de frenada y falta de confianza, mientras Gasly sí logró meter el Alpine en la Q3.

Pol Hermoso
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto sabía que Mónaco iba a ser un examen diferente. Uno de esos fines de semana en los que el cronómetro depende tanto del coche como de la confianza del piloto. Y cuando falta una de las dos cosas, el Principado no perdona.

Después de encadenar dos grandes premios consecutivos por delante de Pierre Gasly y mostrar una clara progresión desde su llegada a Alpine, el argentino se encontró esta vez con un muro mucho más difícil de esquivar que los de Montecarlo: la falta de sensaciones al volante.

El resultado fue una clasificación discreta, aunque no desastrosa. Colapinto logró superar la Q1 en los últimos instantes y terminó 14º en la Q2, a apenas dos décimas de una plaza en la ronda definitiva. Sin embargo, la comparación con Gasly, que sí avanzó hasta la Q3, dejó claro que había potencial sin explotar en el A526.

Y el propio piloto señaló rápidamente dónde estuvo el problema. "Los frenos no han sido buenos este fin de semana. He estado luchando constantemente con bloqueos delante y detrás", explicó. "Cuando no tienes confianza en los frenos aquí, es muy complicado acercarte a los muros".

El argentino ya había dejado entrever el viernes que no terminaba de encontrarse cómodo con el coche, y la clasificación confirmó esas sensaciones. "En general no ha sido un fin de semana fácil. Sabíamos que este circuito iba a ser único y diferente por las frenadas y las curvas lentas. Simplemente no ha terminado de hacer clic este fin de semana", reconoció.

Lo llamativo es que, pese a esas dificultades, Colapinto acabó relativamente cerca de la Q3. "Estamos a solo dos décimas. Con las sensaciones que tenía, que eran bastante malas, no está tan mal".

Un circuito que castiga cualquier duda

Mónaco exige compromiso absoluto. El piloto debe confiar en que el coche responderá exactamente como espera cuando apunta al guardarraíl. Colapinto nunca llegó a alcanzar ese punto.

"He estado empujando mucho para intentar entender las cosas. Cada vez que intentaba atacar, perdía el tren delantero o el trasero", explicó. "No ha terminado de funcionar este fin de semana".

Esa búsqueda constante del límite provocó incluso varios roces con las barreras durante los entrenamientos, aunque sin consecuencias importantes. Ahora, el argentino afronta una carrera donde las oportunidades de remontada suelen ser escasas. Él mismo es consciente.

"Esperemos que mañana sea una carrera mejor, pero aquí es muy difícil adelantar. Veremos qué pasa".

No parece el fin de una tendencia positiva, sino más bien un recordatorio de lo especial que es Mónaco. Tras dos fines de semana en clara línea ascendente, Colapinto se encontró con un circuito que castiga cualquier falta de confianza. La buena noticia para Alpine es que, incluso en uno de sus sábados más complicados del año, el argentino se quedó a solo dos décimas de la Q3.

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