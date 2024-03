Dall'Igna explica la mejora de la MotoGP de Ducati para 2024

Los tests de pretemporada de MotoGP hablaron por sí solos: cada uno de los cinco días de pruebas colectivas estuvo dominado por una Ducati, y más concretamente de la especificación de 2024. En cada una de las dos pistas (Sepang y Losail), el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, tuvo la última palabra al liderar con un tiempo por debajo del récord oficial del circuito.

En ambos casos, el italiano rodó ocho décimas más rápido que la marca establecida hace sólo tres meses en los grandes premios de Malasia y Qatar. Y el turinés no fue el único en hacer valer su velocidad, ya que Ducati volvió a concentrar a su armada en lo más alto de la clasificación.

Para Gigi Dall'Igna, no hay duda de que los últimos ensayos invernales en Qatar representaron "otro paso adelante", y con razón. Mientras que la competencia, en la mayoría de los casos, todavía estaba evaluando piezas importantes y decidiendo su paquete para el inicio de la campaña, Ducati ya había tomado sus principales decisiones en el test de Sepang de principios de mes, y ahora sólo buscaba la confirmación de que las opciones elegidas eran las correctas.

"Dos días de pruebas han confirmado cómo se sienten los pilotos con la moto, y los tiempos registrados lo han demostrado ampliamente", resumió el Director General de Ducati Corse sobre el test de Qatar. Los resultados técnicos fueron "excelentes", según los comentarios de los pilotos del equipo oficial: "Hemos mejorado aún más la distribución de la potencia, una característica distintiva de la GP24, manteniendo el equilibrio de todas las partes implicadas. El equipo ha hecho un gran trabajo tras el test de Malasia y estoy muy contento".

"Más en general, estoy contento con el paquete de 2024, que parece realmente 'bien nacido' en todos los aspectos, incluso si somos muy conscientes de las incógnitas que cada gran premio podría reservarnos. Sólo a medida que avancemos en el campeonato nos daremos cuenta del valor del rendimiento de Qatar", detalló sobre los últimos tiempos registrados por las Desmosedici.

"No se puede negar que han sido tiempos notables, pero como ya hemos subrayado, lo que cuenta es lo que nuestros pilotos sienten sobre la moto, así como el entusiasmo que comparten en los boxes. Aún quedan cosas por resolver antes del inicio de la temporada, pero tenemos una idea clara de cómo y dónde actuar", siguió.

Su cortesía, o quizás sea su conocimiento de las carreras, significa que Dall'Igna no venderá la piel del oso antes de cazarlo, aunque las prestaciones mostradas por la firma italiana en este arranque de temporada convierten a la nueva Ducati en la clara favorita para el campeonato que arranca dentro de unos días. Con ocho meses de competición por delante, habrá suficientes imprevistos y acontecimientos como para que el reputado ingeniero veneciano no excluya a las demás fábricas de la lucha.

"Somos conscientes de que nuestros rivales no se han quedado quietos y que ellos también han progresado. Y tengamos en cuenta también que los 10 primeros están todos en un margen de siete décimas, y que todos han rodado por debajo del récord anterior de Qatar. Esto nos obliga no sólo a interpretar correctamente los tiempos de estas pruebas, sino también a no bajar la guardia en lo que promete ser un campeonato muy disputado", finalizó.

Davide Tardozzi, Team Manager del equipo oficial de Ducati, se mostró igualmente entusiasmado, a pesar de su legendaria fe en Borgo Panigale. "Estamos muy contentos, porque en Qatar hemos tenido la confirmación de lo que vimos en Sepang, es decir, que la moto de 2024 evoluciona correctamente. Los pilotos están muy satisfechos y son muy rápidos. Llegaremos a la carrera con muy buen ánimo". afirmó. Pero también advirtió "No obstante, entendemos que nuestros rivales están progresando mucho y creemos que la competencia va a ser dura".