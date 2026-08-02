Marc Márquez cree que su hermano Alex lideraría MotoGP sin su accidente en Montmeló

Al hacer balance de mitad de campeonato, Alex Márquez aparece en la novena posición de la general, con una desventaja de 121 puntos respecto al líder, Jorge Martín. Mientras que los ocho primeros están separados por 65 puntos, lo que hace presagiar, sobre el papel al menos, una lucha abierta por el título, el vigente subcampeón del mundo está descolgado y no cree en absoluto en sus opciones.

Hace ya dos meses que dio por perdidas sus esperanzas, desde el día en el que impactó violentamente contra la KTM de Pedro Acosta en plena carrera, en Barcelona. Aunque se recuperó milagrosamente de aquel accidente, su convalecencia para curar unas fracturas en una cervical y en la clavícula dejó huella.

Desde un punto de vista matemático, su casillero se quedó a cero durante tres fines de semana completos, lo que le hizo perder comba. Pero un quinto puesto inesperado en Brno y un muy buen nivel en Sachsenring le han relanzado.

"Estoy muy contento de volver a ver a mi hermano pilotar como sabe hacerlo", se felicitaba Marc Márquez en Sachsenring, donde el #73 fue segundo en parrilla y en la sprint antes de caerse el domingo.

"Creo que sin ese incidente en Catalunya–que no fue culpa suya-, hoy el líder sería Alex, porque ha demostrado en Assen y aquí que pilota muy bien. El año pasado fue segundo y este año forma parte de los más rápidos de la parrilla, pero por desgracia se ha perdido tres carreras".

Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Alexander Trienitz

La primera mitad del campeonato también estuvo marcada por los problemas físicos de Marc, que de hecho no estaba presente en Barcelona cuando Alex sufrió su accidente.

"Todavía no me siento como el año pasado, y él tampoco. A los dos aún nos falta un poco de rendimiento en comparación con hace un año. Los dos intentamos recuperarnos de una lesión y ser mejores día tras día", comentó Alex Márquez durante el fin de semana de Alemania.

La esperanza de una segunda mitad de 2026 sólida

Así, el piloto de Gresini se excluye de la lucha por el título. "La primera parte del año estuvo marcada por esa lesión que tuve en Montmeló. A partir de ahí, sufrí mucho, me perdí dos carreras, luego volví en Brno pero completando solo la mitad del fin de semana", recordó a la web oficial de MotoGP.

Hoy, el pequeño de los hermanos demuestra haber recuperado parte de su vigor físico. Tuvo respuesta frente a Marc en Alemania y volvió a la primera línea de la parrilla de salida tanto como al podio de la sprint.

"El campeonato está perdido para nosotros, pero aun así estamos de vuelta al máximo nivel, trabajamos para eso. Ahora, vamos a tener una muy buena oportunidad en esta segunda parte de la temporada y espero conseguir muy buenos resultados", comentó Alex en Sachsenring.

"Estoy contento con el fin de semana [de Alemania] en conjunto. Es el primero que he podido hacer con normalidad desde Cataluña. He podido volver a asumir más riesgos y dar más vueltas. Simplemente estoy contento, porque estamos de vuelta al máximo nivel. Todavía me falta regularidad en ritmo de carrera, tanto desde un punto de vista físico como mental. Aun así estoy súper contento", cerró.