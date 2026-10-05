Dall'Igna, tras alcanzar sus 100 victorias con Ducati: "Podemos mirar al futuro con optimismo"

Justo al conseguir un nuevo doblete en MotoGP 2026, al vencer la carrera larga del Gran Premio de Japón en Motegi, Marc Márquez llamó la atención al colocar en su Ducati una pegatina. Se trataba de una caricatura de Gigi Dall'Igna, máximo responsable del departamento de competición de la casa de Borgo Panigale y por tanto del proyecto en la categoría reina, acompañada de una efeméride: '100 victorias'.

Tras toda una trayectoria en Aprilia, el reputado ingeniero veneciano se unió a la fábrica con sede en Bolonia para 2013. Su objetivo era claro: transformar el programa de MotoGP, de capa caída desde el título logrado por Casey Stoner y que se había convertido en un desastre en las últimas campañas, sin poder ser levantado ni siquiera por Valentino Rossi, en un sueño que se transformó en pesadilla.

Dall'Igna, en efecto, cambió la Desmosedici. El italiano impulsó en la moto varios cambios (trayendo en el camino la aerodinámica a MotoGP, desde 2015) y ya logró en 2016 su primera victoria, en el Gran Premio de Austria de 2016, con Andrea Iannone, en un momento en el que las marcas japonesas, Yamaha y Honda, aún dominaban con claridad el campeonato. Desde 2017, con Andrea Dovizioso, pelear por títulos comenzó a convertirse de nuevo en una costumbre.

Pecco Bagnaia se los devolvió, en 2022 y 2023. Jorge Martín, aunque con una moto satélite, perpetuó la era dominante, en 2024. Marc Márquez desembarcó en la compañía aquel año, y ya en 2025 firmó uno de los mejores años de la historia de Ducati. Ahora, en 2026, 13 años después de su llegada, Dall'Igna ya tiene sus 100 triunfos en la clase reina con la empresa dirigida por Claudio Domenicali.

"Sin duda, estoy orgulloso del trabajo que han realizado todos los empleados de Ducati durante estos años. Estoy contento y orgulloso, 100 es un número bonito, pero eso significa que soy mayor", comentó Dall'Igna entre risas el domingo de Motegi a los medios, entre los que estaba Motorspot.com. "Esa es la parte negativa del hito, pero, en cualquier caso, sin duda la primera victoria con Iannone en Austria fue la más importante, y la que guardo en mi memoria con mejor recuerdo".



"Creo que lo más importante es el conocimiento que hemos adquirido durante estos años; estamos creciendo paso a paso. Esto es importante para la marca, por supuesto, pero también para las personas involucradas en el proyecto, porque pienso que ahora somos realmente fuertes, y aunque las normas cambien en el futuro en MotoGP, creo que, con los conocimientos que hemos adquirido, podemos mirar hacia el futuro con optimismo", valoró Dall'Igna.

Luigi Dall'lgna, director general de Ducati Corse Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Posteriormente, echó la vista atrás, admitiendo que Ducati ha sido una de las grandes responsables de la transformación que ha vivido MotoGP en las temporadas más recientes: "En los últimos 10 años, la moto ha cambiado más que en todos los demás, así que ha sido una evolución importante que hemos impulsado en el motorsport, y estamos muy contentos por ello. Creo que lo hemos hecho lo mejor posible".



"Sinceramente, la moto de 2015 fue la más importante, porque con ella dimos un verdadero paso adelante, y no fue fácil; había mucha presión en aquel momento, así que creo que esa moto, esa máquina, ocupa un lugar especial en mi corazón, más que todas las demás. Aunque la del primer campeonato, del primer título de pilotos, es, por supuesto, otra moto importante para mí".

Dall'Igna fue cuestionado también por el futuro, por dónde desembocará la nueva era que afrontará la clase reina desde 2027, cuando lleguen los prototipos de 850cc: "El nuevo proyecto aún no están cerrado, porque tenemos pruebas importantes que hacer el mes que viene, pero estamos casi al final de la primera fase de la nuevo moto; sin embargo, estoy bastante contento. Sinceramente, contamos con pilotos realmente buenos que han desarrollado la moto con nosotros, Michele Pirro y Nicolò Bulega. Han hecho un gran trabajo durante este año, así que tengo mucha curiosidad por ver qué pasa en Valencia en el test de postemporada".

En cuanto al presente, en un año en el que Aprilia se ha subido a las barbas de Ducati, Dall'Igna no quiso hablar de la importancia que ha tenido el sistema de concesiones, en el que Ducati ahora ocupa el rango B: "Por supuesto que todo tiene un impacto en la temporada, pero no quiero hablar demasiado sobre las concesiones. Las concesiones son sin duda importantes para que los demás se recuperen y mejoren la moto, pero no quiero hablar demasiado de eso".

Por último, valorando esta época que arrancó en 2013, el ingeniero lo tuvo claro: "Sin duda, para nosotros esta va a ser recordada como la época dorada, porque estamos consiguiendo muchos resultados, y creo que es realmente difícil hacerlo mejor que esto", cerró.