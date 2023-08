Cuando Agostini estuvo tentado con ir a la Fórmula 1 con Ferrari

Giacomo Agostini, una fuerza dominante durante los años 60 y principios de los 70, ganó la cifra récord de 15 mundiales de motociclismo, ocho de ellos en la categoría reina conocida hoy en día como MotoGP.

Con 122 victorias en su palmarés, Agostini logró más de lo que la mayoría podría soñar entre 1963 y 1977.

Entre 1967 y 1972, Agostini fue increíblemente regular, ganando todas las carreras en las que participó en las categorías de 350cc y 500cc entre 1968 y 1970.

Pero la historia podría haber sido diferente si Ferrari hubiera logrado llevar a la leyenda italiana a la Fórmula 1 entre 1966 y 1967.

Ferrari, por supuesto, ya había alineado a una leyenda del motociclismo: John Surtees ganó el campeonato del mundo de F1 en 1964 para la Scuderia, en un hecho sin precedentes.

Agostini probó un Ferrari Dino 206 Berlinetta en Módena después de que el difunto y mítico presidente Enzo Ferrari insistiera en que condujera el coche, y se sintió tentado por un posible cambio de categoría.

"Enzo Ferrari me hizo probar un coche", cuenta Agostini a la web edición francesa de nuestra web hermana Autorsport.

"Solía verle todo el tiempo en Módena, porque Ferrari estaba probando en el mismo circuito que yo".

"Me lo propuso, hice el test y me lo pensé unos días. Lo pensé mucho... Era Ferrari quien me ofrecía un coche".

Enzo Ferrari con el campeón del mundo de motociclismo Giacomo Agostini

Después de pensarse seriamente el cambio a la F1 con Ferrari, Agostini se dio cuenta de que su corazón estaba en las motos, una decisión que Enzo Ferrari respetó.

"Desde que nací, he pensado en las dos ruedas y no en las cuatro, así que ¿por qué iba a traicionarlas ahora que tenía éxito, que ganaba y subía al podio cada domingo?", razonó Agostini.

"¿Por qué debería dejar algo que me ha hecho soñar desde que nací?".

"Yo no soñaba con coches, soñaba con motos. Así que dije que no, que tendría que conformarme con lo que tenía y quedarme donde estaba".

"Sobre todo pensaba en el amor que sentía por las dos ruedas. En eso pensaba".

"¿Por qué no pensaba en las cuatro ruedas, sino en las dos? ¿Y por qué iba a dejarlas entonces?".

"Cuando se lo dije [a Enzo Ferrari], lo valoró y me dijo 'te comprendo'. Entendió mi seriedad".

Giacomo Agostini, Williams FW06 Ford

Agostini llegó a competir en la Fórmula 2 y en el Campeonato Británico de F1 al final de su carrera como piloto de motos, logrando podios en ese último, aunque nada comparable a sus logros sobre las dos ruedas.

En la década de 1980 fue director de equipo de la escudería oficial Yamaha y ganó tres títulos de 500cc con Eddie Lawson. También dirigió Cagiva en la década de 1990, antes de que la marca se retirara a finales de 1994.

