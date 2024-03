Acosta cree que sería "bastante tonto" fijarse un objetivo para Qatar

Pedro Acosta demostró una espectacular capacidad de adaptación durante los test de la pretemporada de MotoGP 2024 en Sepang y Losail, pero no quiere generar demasiadas expectativas antes de su primera carrera en la categoría reina, que tendrá lugar en unos días en Qatar.

El único 'rookie' de este año necesita en estos momentos más tiempo que el resto de pilotos para realizar una buena vuelta rápida, una gran desventaja con el formato actual, en el que 10 de las 12 plazas de la Q2 se adjudican en la FP2 del viernes por la tarde. El 'Tiburón de Mazarón', por tanto, no sabe realmente qué resultado puede esperar de su debut en Losail.

"Al final, el problema es que en MotoGP todo depende mucho de los entrenamientos del viernes por la tarde y de la clasificación", dijo el piloto de GasGas Tech3 tras los tests de febrero. "¡Si somos octavos en clasificación, todo es posible! Pero al principio, tendremos que hacer grandes progresos durante los entrenamientos, porque necesitamos hacerlo mejor".

"Podemos tener el mismo ritmo que los que están entre los cinco primeros, pero cuando montan un neumático nuevo, puf, son medio segundo más rápidos que yo. Es algo que sabes, que tienes que aceptar y en lo que tienes que mejorar", explicó.

Sin saber de qué será capaz en su viernes, "súper importante" para el resto del fin de semana, Acosta afronta el GP de Qatar sin objetivos concretos. "De momento no me marco un resultado", subrayó el murciano al ser entrevistado por la web oficial de MotoGP tras su primera simulación de carrera durante la pretemporada. "Sería bastante tonto empezar a hablar de resultados antes del primer día de la temporada".

"Pero lo estamos consiguiendo, tenemos que estar contentos con nuestro ritmo porque el año pasado habría sido tercero en la carrera [con esos tiempos]. Me caí al principio de la simulación, pero me las arreglé para lidiar con eso y conducir sin aletas. Tenemos que estar satisfechos", detalló.

"Me he quedado un poco corto en los tiempos por vuelta, pero sabemos que ese no es mi punto fuerte", añadió. "Tenemos que estar satisfechos, estamos progresando mucho. Estamos a tres décimas de la mejor KTM y siete décimas por delante de la mejor KTM en clasificación de 2023".

Sin embargo, el murciano cree que aún le queda mucho camino por recorrer antes de poder apreciar plenamente las sutilezas de su RC16: "Estamos jugando un poco con la electrónica, con los reglajes, estamos probando muchas cosas en la moto como los carenados, el motor... He tenido mucho trabajo que hacer como novato esta pretemporada. Es parte del trabajo. Me están dando lo mejor que tienen y creo que para el inicio de la campaña tendremos una moto de muy alto rendimiento", finalizó.