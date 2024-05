Wolff frena los rumores sobre Antonelli en la F1 2024: "No va a ocurrir"

Mercedes evalúa a Antonelli como una opción para sustituir a Lewis Hamilton en 2025, apoyándole en su primera temporada de Fórmula 2 con Prema y alternándolo con test privados con coches de F1 del equipo de Brackley.

Pero en los últimos días, el joven protegido de Mercedes, de 17 años, también ha sonado como posible sustituto de Logan Sargeant en Williams este año si la escudería con sede en Grove decide que quiere cambiar de pilotos.

Esa idea se intensificó el viernes después de que se supiera que la FIA había recibido una solicitud de hacer una excepción, en teoría por parte de Williams, para conceder al joven italiano la superlicencia necesaria para competir en la F1 antes de que alcance la edad mínima de 18 años.

Andrea Kimi Antonelli no cumple los 18 hasta finales de agosto, lo que alimentó las especulaciones de que se le estaba preparando para debutar en la F1 antes de las vacaciones de verano.

Pero en declaraciones a Motorsport.com, Toto Wolff ha descartado por completo esa idea, afirmando que no hay interés por parte de Mercedes en cambiar sus planes originales para el joven piloto.

"La excepción fue algo que no planteamos nosotros y ciertamente hemos declarado desde el principio que eso no era algo que quisiéramos buscar", dijo Wolff.

"No sé de dónde viene esa teoría de que Mercedes estaba interesada en impulsar eso. Kimi necesita concentrarse en su temporada de F2 y él lo sabe".

Andrea Kimi Antonelli pilota el Mercedes W12

"Todo lo demás son rumores, que siguen dando vueltas y que son objetivamente incorrectos. Es un piloto de F2 de Prema, eso es lo que está haciendo, y eso es en lo que todos nos estamos concentrando."

Wolff subrayó que Mercedes tendría cuidado de no quemar a Antonelli subiéndole demasiado pronto, dado su rápido ascenso en las categorías inferiores y su falta de experiencia.

"Hace sólo 15 meses, estaba en un coche de F4", dijo. "Creemos mucho en Kimi, en sus habilidades y también en su futuro".

"Pero hay una trayectoria que tenemos que seguir con diligencia, en lugar de tratar de soñar con saltar de categoría en categoría de una manera que ciertamente no es beneficiosa para él".

"Creo que un campeón no se va a distraer con nada de eso. Pero al menos a mí me distrae porque todo el mundo me pregunta: '¿Qué pasa con Kimi y su test en Imola?".

"Eso que comentan no va a pasar. Eso no es algo que Mercedes quiera. Estos rumores han conseguido su propio giro. Vamos a hacer la Fórmula 2. Como equipo tenemos muchos otros asuntos que resolver".

Wolff dejó claro que Mercedes nunca había expresado ningún interés en acelerar la llegada de Antonelli a la F1, y sugirió que la solicitud de excepción era algo que habían hecho otros.

"Creo que esa solicitud es probablemente algo que tuvo cierta tracción porque cada vez más gente coqueteó con la idea", dijo. "Pero no es nada que hayamos impulsado desde nuestro lado".

Wolff dijo que Mercedes estaba contento con el progreso que Antonelli está haciendo, comparándolo favorablemente con el debutante de Ferrari en Yeda, Oliver Bearman, muy valorado hasta ahora en la F1.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes probando en Imola

El mes pasado, también completó un primer test de F1 con el Mercedes W12 de 2021 en el Red Bull Ring, seguido de un test en Imola con el más reciente pero más complicado de pilotar W13 de 2022.

Así fue el último: Fórmula 1 Antonelli impresiona con el Mercedes W13 de F1 en Imola

"Está completamente en la trayectoria que esperábamos", dijo Wolff sobre el progreso de su protegido.

"Hay días más fáciles, hay días más difíciles. Creo que entre los pilotos y el equipo tienen que solucionar algunos problemas, pero no es inesperado. Los entrenamientos van muy bien y los afrontamos con calma y serenidad".

"Eso es lo que hemos planeado antes de la temporada, un sólido año de F2 y test con Mercedes, y seguiremos simplemente haciéndolo. Todo lo demás no es más que una distracción para todos nosotros".

"Estamos súper contentos con George [Russell]. Va a seguir siendo piloto de este equipo. Y todo lo demás lo vemos bien en el mercado de pilotos".

"No va a pasar en las próximas semanas o en un par de meses".