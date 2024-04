Cómo está la parrilla de F1 para 2025: pilotos confirmados y opciones

Aún llevamos solo cinco carreras del mundial 2024, pero la Fórmula 1 está avanzando a pasos agigantados hacia las alineaciones de la temporada 2025, y aquí recopilamos a los pilotos que tienen contrato con algún equipo para el próximo curso.

Después de fichajes, renovaciones o anuncios de salidas, así están confirmados los asientos para la temporada 2025 de F1. Y mira después las posibilidades de fichajes:

Equipos y pilotos con contrato para la temporada 2025 de Fórmula 1

Hay que aclarar que esta tabla solo habla de los pilotos que tienen contrato, pero el futuro de Max Verstappen no está del todo asegurado, y menos aún después del bombazo de que Newey se irá de Red Bull.

Pero hasta ahora, hay diez pilotos con contrato para 2025 y diez asientos esperando dueño.

¿Qué pilotos cambiarán de equipo en la F1 2025?

De momento, solo hay dos fichajes confirmados para 2025: el de Hamilton con Ferrari y el de Hulkenberg con Sauber, que en 2026 pasará a llamarse Audi.

Evidentemente, si Carlos Sainz sigue en la Fórmula 1 habrá cambiado de equipo, porque no continuará en Ferrari. Lo mismo sucedería con los pilotos que no sigan en sus escuderías y recalen en otra.

Rumores de fichaje y posibilidades para la F1 2025: la Silly Season

Después de una Silly Season extrañamente tranquila el pasado verano (no hubo cambios de pilotos entre 2023 y 2024), resultó que era la calma antes de la tormenta, y hay un baile de asientos en marcha para 2025.

Las renovaciones de Charles Leclerc con Ferrari y de Lando Norris con McLaren durante el invierno y luego la de Fernando Alonso durante el curso con Aston Martin resolvieron ya algunas piezas, aunque a estas alturas solo Ferrari y McLaren tienen asegurada su alineación para 2025, ya que Oscar Piastri también tiene contrato con los británicos.

Audi acaba de anunciar la contratación de Nico Hülkenberg, a través del Stake F1 (Sauber en 2025), pero busca segundo piloto. Su prioridad es Carlos Sainz, y otra opción, al menos para 2025, podría ser renovar a alguno de sus actuales pilotos, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, que terminan contrato este año.

Alpine, envuelto en una crisis institucional con mil reformas, aún no ha anunciado su alineación, y no está descartado que renueve a Esteban Ocon si el galo no recala en otra escudería. El futuro de Gasly, aún incierto.

Yuki Tsunoda y Kevin Magnussen no tienen contrato en 2025, pero de ambos se espera, si no se presenta nada mejor, que renueven con RB y Haas respectivamente. Peor lo tienen Daniel Ricciardo o Logan Sargeant, ya que detrás vienen jóvenes como Liam Lawson (que parece que irá a RB por el australiano), Oliver Bearman (que ahora tendrá hueco en Haas) y Theo Pourchaire, que ahora ha recalado en la IndyCar.

¿Qué piloto fichará Mercedes para sustituir a Hamilton?

Mercedes sigue tomándose con calma la decisión de sustituir a Lewis Hamilton y de encontrarle compañero a Russell, que seguirá en 2025. Sin embargo, Toto Wolff lo deja claro: por un lado está la posibilidad de ascender a su joven estrella Andrea Kimi Antonelli que este año debuta en Fórmula 2, y por otro, fichar a un piloto más contrastado. No ocultó que les interesaban Alonso, Sainz y sobre todo Verstappen si decide irse de Red Bull. Pero el asturiano ya no es una opción, a Sainz no le interesa solo un año de contrato para 'calentar' el asiento a Antonelli y si Verstappen se queda en Red Bull, pilotos que tendrían opciones como Plan B podrían ser Valtteri Bottas o Esteban Ocon.

La primera opción, aun así, es hacer el fichaje estelar de Max Verstappen, pero esa palabra la tiene el holandés.

¿Dónde pilotará Checo Pérez en la temporada 2025 de Fórmula 1?

El objetivo de Sergio Pérez es seguir en Red Bull en 2025, y pese a todos los rumores y a que en el pasado parecía bastante claro que no lograría la renovación, su inicio de temporada le ha ayudado a reforzar su situación, y podría renovar su contrato que acaba a finales de 2024.

¿Dónde pilotará Carlos Sainz en la temporada 2025 de Fórmula 1?

Tras la decisión de Ferrari de no renovarle en 2025 y fichar a Hamilton, Carlos Sainz tiene que decidir a qué equipo ir. Su gran inicio de año le han dejado bien colocado en el mercado de fichajes. Le quiere Audi para liderar su proyecto, pero eso implicaría ir a Sauber en 2025 antes del cambio de nombre a Audi. Le quiere Red Bull, pero se habla de que han hecho una oferta a la baja. Y le quiere Mercedes, que aún duda entre apostar por la juventud o por un piloto contrastado.

¿Dónde pilotará Fernando Alonso en la temporada 2025 de Fórmula 1?

Aunque Alonso era uno de los grandes atractivos del mercado de fichajes porque acababa contrato con Aston Martin a finales de 2024, el pasado 11 de abril renovó con su equipo y seguirá vistiendo de verde al menos hasta que acabe la temporada 2026, cuando la F1 estrenará nuevo reglamento.