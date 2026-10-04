Russell no da crédito a su mala suerte: "Casi te dan ganas de reírte"

George Russell, calificó su mala suerte de "ridícula" tras el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 celebrado en Malasia, donde un fallo en la unidad de potencia de su Mercedes le costó el podio en los últimos compases de la carrera.

Russell partía desde una modesta séptima posición en la parrilla del Circuito Internacional de Sepang, pero la acertada elección de neumáticos intermedios en una pista húmeda y una salida fulgurante le permitieron auparse al segundo puesto al llegar a la curva 1, por detrás de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli.

Sin embargo, Max Verstappen le adelantó ya en la sexta vuelta, aunque la primera salida del coche de seguridad le dio la oportunidad de adelantar a Antonelli por el exterior de la curva 5 en la reanudación, mientras el líder de la carrera caía al tercer puesto —aunque el joven italiano recuperó el segundo lugar tan solo ocho vueltas después—.

El resto de incidentes no alteraron el orden de los tres primeros, pero la salida tardía del coche de seguridad le dio a Russell la oportunidad de disputar la victoria a sus rivales. No pudo hacerlo, ya que un fallo en la unidad de potencia le obligó a abandonar la carrera antes de la última reanudación.

"Bueno, casi te dan ganas de reírte", declaró Russell a Sky Sports F1 tras su tercer abandono de la temporada —el segundo por un problema puramente técnico —. "Es más que una decepción. Es que ha pasado tantas veces esta temporada…".

"Por supuesto, es una verdadera lástima, pero… Hay que seguir luchando. Hay que seguir intentándolo".

"El podio, por supuesto, parecía muy seguro. Una carrera sólida, no espectacular, pero sólida".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

"No es la primera vez, así que estoy bastante acostumbrado a esta sensación y a estas preguntas, por así decirlo".

Tal y como ha dicho, Russell "seguirá luchando", pero es igualmente consciente de que su desventaja respecto a su rival por el campeonato, Antonelli, alcanza los 84 puntos, una cifra sin precedentes.

El británico evitó cualquier comentario sensacionalista —no dirá que el título está fuera de su alcance—, pero su valoración es, no obstante, sombría.

"No hace falta que diga que creo que se ha esfumado o algo así", añadió. "Pero, claro, es muy poco probable, y esa es la realidad".

"Sabía que, si quería remontar, necesitaba que la suerte estuviera de mi lado. Por desgracia, la suerte no me ha acompañado. Así que, ya sabes, la pérdida de tres puntos de hoy al quedar por detrás de Kimi se ha convertido en una pérdida de 18 puntos. Por supuesto, si el problema hubiera estado del otro lado, habría sido una ganancia de 18 puntos".

"Así que, sí, es una verdadera lástima. Es una verdadera lástima, pero así son las cosas".

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó que el Gran Premio de Bahrein celebrado en Malasia había sido una de sus "peores experiencias" a nivel personal, ya que Red Bull logró su primera victoria del año frente a las Flechas de Plata y Russell sufrió ese revés.

"Estoy tremendamente molesto", declaró Wolff a Sky. "No estoy nada contento".

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"No teníamos la velocidad que esperábamos tener antes del fin de semana, así que hay mucho trabajo por hacer para recuperarnos, cosa que estoy seguro de que conseguiremos. Luego, la carrera se nos puso, literalmente, en contra, si tenemos en cuenta la lucha con Lewis [Hamilton] por detrás. Teníamos una ventaja enorme: un VSC, dos coches de seguridad. Es decir, no se puede tener peor suerte. Y, para colmo, el fallo de la unidad de potencia de George a pocas vueltas del final, lo cual es terrible para su campeonato y nada bueno para nuestros puntos de constructores".

Tras elogiar a Antonelli por 'hacer su trabajo', el austriaco añadió: "Es precisamente este tema general, los abandonos, lo que podría costarnos muy caro también en las siete carreras que quedan. Un campeonato puede dar un giro radical en tu contra o a tu favor si sufres un abandono, y por eso esto no puede seguir así".

Quizá Wolff se mostró demasiado dramático en ese momento. En Sepang, Mercedes fue superada en puntos por Ferrari por primera vez desde el parón de verano, y la Scuderia sigue estando 151 puntos por detrás en el campeonato de constructores. Por su parte, la diferencia de Hamilton con respecto a Antonelli en la clasificación de pilotos asciende ya a 106 puntos.

Cuando se le preguntó cómo volver a unir al equipo tras un resultado así, Wolff respondió: "Creo que tenemos un buen plan de acción. James [Allison, director técnico] lo tiene todo bajo control junto con su equipo directivo".

"Eso me anima porque sé que contamos con un equipo de gente extraordinario. Al igual que hemos hecho con HPP, ellos lo van a solucionar. Pero, por el momento, me tranquiliza mucho saber que son los mejores y que van a encontrar una solución. Y creo que volveremos con fuerza".