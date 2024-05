¿Qué es la Triple Corona del automovilismo y quién la ha conseguido?

Sponsored by

Aquí es donde entra en juego la Triple Corona del automovilismo, ya que solo puede concederse a un piloto que haya logrado el éxito en diferentes disciplinas de competición.

¿Qué es la Triple Corona y quién la ha conseguido?

La Triple Corona consiste en tres carreras, en las que se demuestran las diferentes habilidades de un piloto. Se trata de las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco. Por lo general, se consideran las tres citas más prestigiosas del mundo del motor, y suelen disputarse entre finales de mayo y principios de junio, aunque no es ningún título oficial, lo que significa que no se entrega ningún trofeo.

Las 500 Millas de Indianápolis es la prueba más antigua de las tres, ya que los pilotos compitieron por primera vez en el Indianápolis Motor Speedway en 1911, doce años antes de la primera edición de las 24 Horas de Le Mans, mientras que el Gran Premio de Mónaco arrancó en 1929, cuando William Grove-Williams ganó con su Bugatti.

La Triple Corona es una hazaña muy difícil de conseguir, en parte debido al hecho de que las carreras forman parte de diferentes categorías. Las 500 Millas de Indianápolis están en la IndyCar, las 24 Horas de Le Mans entran dentro del WEC, y el Gran Premio de Mónaco es puntuable para la Fórmula 1.

Sin embargo, no siempre fue así, porque las 500 Millas de Indianápolis estuvieron en el calendario de la Fórmula 1 en la década de 1950, pero la participación fue limitada, porque muchos pilotos y fabricantes no estadounidenses optaban por no viajar al competir con un reglamento diferente.

Por eso, Graham Hill es, hoy en día, el único piloto en la historia que ha logrado la Triple Corona. El británico consiguió la primera de sus victorias en el Gran Premio de Mónaco de 1963, y subió a lo más alto del podio en las 500 Millas de Indianápolis en su primer intento en 1966.

Las 24 Horas de Le Mans fueron algo más complicadas, y participó en todos los años desde 1958 hasta 1966, y su mejor resultado fue un segundo puesto en 1964, hasta que en 1972 salió victorioso. Graham Hill se unió a Matra en un momento en el que su trayectoria en la Fórmula 1 llegaba a su fin, y junto con Henri Pescarolo, se llevó la cita por un margen de once vueltas con respecto a sus compañeros de equipo.

Desde el punto de vista de las escuderías, McLaren es la única que consiguió la Triple Corona. Empezando por las 500 Millas de Indianápolis, ganaron en las ediciones de 1972, 1974 y 1976, mientras que en el Gran Premio de Mónaco vencieron quince veces, la primera de ellas en 1984. Su único triunfo en las 24 Horas de Le Mans fue en 1995, cuando J.J. Lehto, Yannick Dalmas y Masanori Sekiya ganaron en su estreno en la carrera.

Pilotos actuales que podrían conseguir la Triple Corona

Fernando Alonso nunca ocultó su deseo de ir a por la Triple Corona, ya que venció en el Gran Premio de Mónaco en 2006 y 2007, y dirigió gran parte de su atención a otras categorías a partir de 2017, cuando debutó en las 500 Millas de Indianápolis. A pesar de su buena actuación, en donde no bajó del 12º lugar, abandonó por un fallo en el motor Honda a 21 giros del final.

El asturiano cambió entonces su enfoque y compitió en las 24 Horas de Le Mans en dos ediciones, las cuales también ganó con Toyota, además de cosechar el título del WEC junto con Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima.

Juan Pablo Montoya es el único otro piloto actual que completó dos tercios de la Triple Corona, y podría decirse que estuvo más cerca que Fernando Alonso. El colombiano ganó las 500 Millas de Indianápolis en 2000 y 2015, así como el Gran Premio de Mónaco en 2003.

En las 24 Horas de Le Mans de 2021, también se subió a lo más alto del podio, aunque fue en LMP2, lo que significa que no logró la victoria general, por lo que no cuenta para la Triple Corona. De la actual cosecha de pilotos, hay varios que lograron una parte de esa gesta, como Nico Hulkenberg, después de vencer en La Sarthe en 2015, junto con Nick Tandy y Earl Bamber.

Hay, por supuesto, una gran cantidad de pilotos actuales de Fórmula 1 que vencieron en el Gran Premio de Mónaco, y de los que están en activo, son Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez y Daniel Ricciardo. Quizá es este último el que más posibilidades tiene de intentar la Triple Corona, porque es un apasionado de Estados Unidos y su cultura en las carreras, y se sabe que algunos le preguntaron por su interés de ir a la IndyCar. También estuvo a punto de participar en las 24 Horas de Le Mans en 2015, antes de que su equipo, Red Bull, se lo negara.

Pilotos que tienen dos de las tres victorias de la Triple Corona

Piloto Ganador de las 500 Millas de Indianápolis Ganador de las 24 Horas de Le Mans Ganador del Gran Premio de Mónaco Tazio Nuvolari N/A 1933 1932 Maurice Trintignant N/A 1954 1955, 1958 A.J. Foyt 1961, 1964, 1967, 1977 1967 N/A Bruce McLaren N/A 1966 1962 Jochen Rindt N/A (mejor resultado: 24º in 1967) 1965 1970 Juan Pablo Montoya 2000, 2015 N/A (mejor resultado: 7º in 2018) 2003 Fernando Alonso N/A (mejor resultado: 21º in 2020) 2018-19 2006-07

Otras versiones de la Triple Corona

Como la Triple Corona no es un título oficial, su definición es objeto de acalorados debates. Por ejemplo, Jacques Villeneuve cree que debería incluir el campeonato del mundo de Fórmula 1 en lugar del Gran Premio de Mónaco, algo creado por el propio Graham Hill.



Si se adoptara, él seguiría siendo el único ganador de la Triple Corona hasta la fecha, mientras que Mike Hawthorn, Phil Hill, Jim Clark, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi y el propio Jacques Villeneuve habrían completado dos tercios de ese logro.



También existe una Triple Corona dedicada a las carreras de resistencia. La Triple Corona de la resistencia se otorga a quienes ganan las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring, algo que hicieron nueve pilotos hasta la fecha, y serían diez de no ser por la famosa 'photo finish' de la edición de 1966 en Le Sarthe, en la que Ken Miles perdió la victoria en favor de Bruce McLaren y Chris Amon.

