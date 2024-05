Antonelli impresiona con el Mercedes W13 de F1 en Imola

El piloto italiano continúa con su plan de desarrollo para debutar en la Fórmula 1, y completó su segundo día de pruebas en Imola con Mercedes. El joven de Bolonia recorrió más de 500 kilómetros con el W13, el primer monoplaza de los de Brackley con las reglas de efecto suelo, sin cometer el más mínimo error, salvo una pequeña salida de pista a la salida de Rivazza en la que solo pisó la grava y poco más.

Andrea Kimi Antonelli ya estuvo con un monoplaza de Fórmula 1 a puerta cerrada en el Red Bull Ring a mediados de mes, aunque fue una sesión muy corta, afectada por el mal tiempo, incluso nevó el primer día. La escudería alemana, para que se familiarizara con la máxima categoría, le confió el W12, es decir, el coche con el que Lewis Hamilton estuvo cerca de ganar su octavo título mundial en 2021.

Hablamos de un monoplaza muy competitivo, mientras que en el Enzo y Dino Ferrari se encontró con un coche mucho más complicado de manejar, e incluso con ese vehículo, el joven italiano mostró su gran talento. Seguido por el ingeniero Riccardo Musconi, rodó con un ritmo constante de alrededor de un 1:20, con una carga de combustible estimada en unos cincuenta kilos con neumáticos Pirelli blancos.

En el difícil Gran Premio de Emilia Romagna de 2022, condicionado por un tiempo muy variable, con la pista a veces mojada, George Russell marcó en la FP2 un 1:19.457, mientras que Lewis Hamilton detuvo el cronómetro en 1:19.992

No es justo hacer comparaciones directas debido a las diferentes condiciones, pero los comentarios son indicativos de que Andrea Kimi Antonelli no tiene ningún miedo a pilotar un Fórmula 1. Para que el joven mejore en todos los aspectos, le planificaron un programa con salidas para que memorice los complejos procedimientos de un gran premio, y no se descarta que al final intenten que ruede con poca carga de combustible y haga una simulación de clasificación.

Hay quien afirma que Toto Wolff pidió una excepción a la FIA para permitir que el piloto de 17 años compita desde el Gran Premio de Emilia Romagna como sustituto de Logan Sargeant en Williams. El director de los de Grove, James Vowles, lo conoce desde sus tiempos de karting y aprecia sus cualidades, pero ya indicó que no quieren ser una escudería que sirva como lanzadera para ir a otro más grandes.

Tras la polémica entrada de Max Verstappen en el Gran Circo, la federación internacional impuso un límite mínimo de edad de 18 años para que los jóvenes entraran, con lo que lo más probable es que se deje al italiano todavía en el banquillo hasta que madure con este año de Fórmula 2, porque tampoco hay necesidad de hacerle debutar antes de lo que toca para que simplemente esté en el fondo de la parrilla.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!