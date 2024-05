Bottas, sancionado para la parrilla sprint del GP de Miami de F1

Valtteri Bottas saldrá último en la carrera al sprint del sábado por la tarde en el Hard Rock Stadium, en realidad sólo dos puestos por detrás de donde se clasificó después de que los comisarios consideraran que había obstaculizado al McLaren de Oscar Piastri durante su casi choque en la clasificación al sprint del viernes por la noche.

El incidente se produjo a falta de cuatro minutos para el final de la SQ1, cuando Bottas entró lentamente en la curva 1 después de haber completado una vuelta rápida, mientras Piastri se acercaba rápidamente por detrás tras haber empezado una vuelta cronometrada.

Los comisarios consideraron que Sauber F1 Team "no había avisado al piloto del coche 77 de que el coche 81 se acercaba en vuelta rápida" y eso fue "obviamente un error por parte del equipo y contribuyó significativamente al incidente".

No obstante, los comisarios impusieron la sanción a Bottas y no una multa a Sauber, ya que el artículo 33.4 del reglamento deportivo de la F1 establece que "la responsabilidad principal recae en el piloto, que debe asegurarse de no colocarse en una posición en la que obstaculice innecesariamente a otro piloto".

"En este caso, el coche 77 conducía lentamente por la línea de carrera y provocó la situación que se produjo", añadió el boletín.

El incidente llama la atención porque Bottas tiene un nuevo ingeniero de carrera para este fin de semana después de lo que el finlandés llamó "un cambio bastante repentino" realizado por Sauber entre este evento y el GP de China.

Un grupo de pilotos investigados por conducir demasiado despacio en las vueltas de salida durante la SQ1 y la SQ2 (por no respetar el tiempo delta) se libraron de la sanción, como viene siendo habitual en ese tipo de situaciones en las últimas temporadas de F1. Entre ellos se encontraban Sergio Pérez y Fernando Alonso.

Decisión completa de los comisarios del GP de Miami de F1 sobre Bottas

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 81 (Oscar Piastri), al piloto del coche 77 (Valtteri Bottas), a los representantes de ambos equipos y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/marshalling, vídeo, cronometraje, telemetría, radio de los equipos y pruebas de vídeo en el coche y determinaron que el piloto del coche 77 obstaculizó innecesariamente al coche 81 durante la Clasificación Sprint".

"En la recta anterior a la curva 1, el coche 77 rodaba lentamente por la trazada de carrera después de terminar una vuelta rápida, mientras que el coche 81 se acercaba en una vuelta rápida. Los coches 81 y 77 tuvieron que actuar para evitar una colisión".

"La responsabilidad principal recae en el piloto para garantizar que no está en una posición que le haga obstaculizar innecesariamente a otro piloto. Aquí el coche 77 circulaba lentamente por la trazada y provocó la situación que se produjo".

"Sin embargo, durante la reunión con los comisarios tanto el equipo como el piloto del coche 77 admitieron que el equipo no había advertido al piloto del coche 77 de que el coche 81 se acercaba en una vuelta rápida. Obviamente, eso fue un error por parte del equipo y contribuyó significativamente al incidente".

"En vista de lo anterior, imponemos una penalización de una pérdida de 3 posiciones en la parrilla en la carrera sprint".