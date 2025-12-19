Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026
Williams F1 ha revelado los colores que utilizará en el test de Barcelona a finales de enero de 2026. Han sido elegidos por los aficionados.
Las escuderías de Fórmula 1 siguen dando pequeñas pistas sobre la próxima temporada. Esta misma mañana, Mercedes ha emitido por primera vez el sonido de su unidad de potencia de 2026, mientras que esta tarde Williams ha desvelado la decoración que utilizará en los entrenamientos de pretemporada en Barcelona (26 al 30 de enero, un Shakedown a puerta cerrada).
La escudería de Grove había lanzado una encuesta en su web, en la que ofrecía a sus aficionados varias decoraciones para elegir. Se recibieron un total de 54.718 votos, procedentes de 162 países. Al final, se han impuesto los colores Flow State, que recibieron alrededor de un tercio de los votos. Es un diseño que celebra la velocidad y la ciencia del deporte tecnológicamente más avanzado del mundo.
Librea de Williams para las pruebas de Barcelona
Foto de: Williams
Diversas líneas en tono azul marino adornan un fondo blanco, evocando los cientos de horas de pruebas aerodinámicas que se han dedicado al desarrollo del nuevo monoplaza de la escudería, el FW48, que debutará en el test de Barcelona con Alex Albon y Carlos Sainz al volante.
El nombre de la decoración, Flow State, hace referencia al estado de concentración mental de alta intensidad que adoptan los pilotos para obtener cada milisegundo de rendimiento del monoplaza.
James Vowles, director del equipo Williams, declaró: "Gracias a todos nuestros aficionados, que desde todas partes del mundo han expresado su opinión sobre cómo deberíamos entrar en esta nueva era de la Fórmula 1".
"Flow State es una digna decoración ganadora, y estamos entusiasmados por llevarla con nosotros cuando salgamos a la pista por primera vez con el nuevo coche. Las expectativas para 2026 son muy altas y esto es sólo el principio".
Librea de Williams para los test de Barcelona
Foto de: Williams
Comparte o guarda este artículo
Lista de inscritos de la F1 2026: novedades en nombres y dorsales
La bonita carta que Carlos Sainz escribió a los miembros de Williams F1
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 10º Carlos Sainz
Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026
Los motivos por los que Sainz confía en un gran 2026 con Williams F1
El jefe de Williams F1, James Vowles, victoria en su regreso a las carreras
Últimas noticias
Munster hará el doblete de Rally Dakar y Montecarlo del WRC
Nuestro TOP 10 de pilotos 2025: 9º Leonardo Fornaroli
Bagnaia: "¿Si Ducati quiere que siga? La sensación es que nada ha cambiado"
Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios