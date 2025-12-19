Todos

Noticias
Fórmula 1

Williams F1 desvela su decoración para el test de Barcelona de 2026

Williams F1 ha revelado los colores que utilizará en el test de Barcelona a finales de enero de 2026. Han sido elegidos por los aficionados.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
La decoración de Williams para la pretemporada 2026

Las escuderías de Fórmula 1 siguen dando pequeñas pistas sobre la próxima temporada. Esta misma mañana, Mercedes ha emitido por primera vez el sonido de su unidad de potencia de 2026, mientras que esta tarde Williams ha desvelado la decoración que utilizará en los entrenamientos de pretemporada en Barcelona (26 al 30 de enero, un Shakedown a puerta cerrada).

Recuerda:

La escudería de Grove había lanzado una encuesta en su web, en la que ofrecía a sus aficionados varias decoraciones para elegir. Se recibieron un total de 54.718 votos, procedentes de 162 países. Al final, se han impuesto los colores Flow State, que recibieron alrededor de un tercio de los votos. Es un diseño que celebra la velocidad y la ciencia del deporte tecnológicamente más avanzado del mundo.

Livrea Williams per i test di Barcellona

Librea de Williams para las pruebas de Barcelona

Foto de: Williams

Diversas líneas en tono azul marino adornan un fondo blanco, evocando los cientos de horas de pruebas aerodinámicas que se han dedicado al desarrollo del nuevo monoplaza de la escudería, el FW48, que debutará en el test de Barcelona con Alex Albon y Carlos Sainz al volante.

El nombre de la decoración, Flow State, hace referencia al estado de concentración mental de alta intensidad que adoptan los pilotos para obtener cada milisegundo de rendimiento del monoplaza.

James Vowles, director del equipo Williams, declaró: "Gracias a todos nuestros aficionados, que desde todas partes del mundo han expresado su opinión sobre cómo deberíamos entrar en esta nueva era de la Fórmula 1".

"Flow State es una digna decoración ganadora, y estamos entusiasmados por llevarla con nosotros cuando salgamos a la pista por primera vez con el nuevo coche. Las expectativas para 2026 son muy altas y esto es sólo el principio".

Livrea Williams per i test di Barcellona

Librea de Williams para los test de Barcelona

Foto de: Williams

Comparte o guarda este artículo

Giacomo Rauli
Carlos Sainz
Williams
