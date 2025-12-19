La bonita carta que Carlos Sainz escribió a los miembros de Williams F1

Carlos Sainz ha cerrado un genial primer año con Williams que ha superado todas las expectativas. Pero más allá de pasar del noveno al quinto puesto de constructores y de los dos podios y medio del piloto (uno de ellos al sprint), el equipo y el madrileño han forjado una fuerte relación dentro y fuera de pista que le ha hecho ganarse el cariño de todos sus compañeros.

Además del podio y otros grandes momentos sobre el asfalto, en el GP de Abu Dhabi que cerraba la temporada se vio a miembros del equipo con bolsas de regalo, y ahora se ha filtrado en redes sociales que dentro también había una carta que Sainz les desdicaba, y que decía así:

"Querida familia Williams. Al cerrar una primera temporada extraordinaria juntos, quiero expresar mi más sincera gratitud a todos y cada uno de vosotros por la increíble bienvenida que he recibido desde el primer día en Grove. Sabía que me unía a un equipo muy especial, pero nuestro primer año juntos ha superado todas mis expectativas". Esta impresión especialmente diseñada es un pequeño gesto de agradecimiento, y espero que sirva como recordatorio de lo que hemos logrado juntos durante 2025".

"Es gracias a vuestra dedicación y compromiso que hemos sido capaces de conseguir nuestro más ambicioso objetivo este año, asegurarnos el quinto puesto en el campeonato de constructores, mientras que también hemos tenido un poco más de diversión en el camino con los podios en Bakú y Qatar, y en la carrera sprint de Austin. Esos momentos destacados no son míos, sino que son directamente el resultado de vuestros esfuerzos y nuestro trabajo en equipo, y espero que os sintáis realmente orgullosos, como lo estoy yo, de cada punto que hemos conseguido".

"Hemos sentado bases sólidas para la temporada que viene, y estoy deseando volver a competir. Pero no se equivoquen, todavía hay un largo camino antes de que logremos nuestro objetivo final: devolver a este equipo a la senda del triunfo, donde pertenece. Después de nuestro primer año juntos, no tengo dudas de que tenemos todos los ingredientes para llegar ahí, y podéis estar seguros de que daré absolutamente lo mejor de mí para representaros dentro y fuera de la pista con mis mejores habilidades".

"Estén orgullosos de lo que estamos construyendo juntos, disfrutad de vuestro muy merecido descanso con vuestros seres queridos, y os veo en 2026 con nuestras baterías totalmente recargadas y preparadas para volver de nuevo".

"¡Vamos!"

Con ese agradecimiento por lo conseguido en este año 2025, y la promesa de que dará lo mejor de sí para repetirlo e ir a por más en 2026, Sainz deseaba a los suyos unas merecidas vacaciones, que en este caso son más cortas de lo habitual, ya que en poco más de un mes, del 26 al 30 de enero, arrancan los primeros test de 2026, a puerta cerrada, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.