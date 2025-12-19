Mercedes F1 enciende 2026: así suena la nueva unidad de potencia

Normalmente, en diciembre, las melodías de villancicos resuenan en las calles de la mayoría de los países del mundo, recordándonos una de las fiestas más esperadas del año. La Navidad, en efecto. En las escuderías de Fórmula 1, sin embargo, la segunda quincena de este mes suele ser el momento de escuchar otro tipo de canto: el de los motores que equiparán los monoplazas para la siguiente temporada.

Esta mañana ha sucedido en Brixworth, una localidad de poco más de 5.000 habitantes situada al norte de Londres y sede de la fábrica donde se fabrican las unidades de potencia del equipo Mercedes de Fórmula 1.

El equipo dirigido por Toto Wolff, bajo la supervisión de Hywel Thomas -director de Mercedes AMG High Performance Powertrains- ha realizado el encendido del nuevo motor de la estrella de tres puntas que propulsará el Mercedes W17 de George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la próxima temporada.

La escudería anunció el encendido con un breve vídeo en el que se puede escuchar el sonido del motor térmico que, recordamos, a partir del próximo año contará con el apoyo eléctrico únicamente del MGU-K (el KERS) tras la supresión del MGU-H, elemento que garantizaba excedentes de potencia hasta finales de 2025.

'Nueva era, nuevo sonido'. Este fue el eslogan con el que Mercedes presentó el encendido de su nueva unidad de potencia. Un momento importante no sólo para la escudería de Brackley, sino también para otros tres equipos cliente.

En primer lugar McLaren, que se presentará en la línea de salida de la temporada 2026 como favorito. El equipo dirigido por Andrea Stella ha ganado tres de los cuatro títulos en las dos últimas temporadas de Fórmula 1 (dos de constructores y uno de pilotos con Lando Norris en 2025), y tendrá las mismas ambiciones en 2026.

Además del equipo vigente campeón del mundo, la unidad de potencia Mercedes estará a disposición de Williams, quinta fuerza en el campeonato del mundo de 2025 tras arrebatar el botín a la superpotencia Aston Martin, y también llevará motor Mercedes un recién llegado: Alpine. El fabricante francés dejará de correr con una unidad de potencia Renault (que ha abandonado definitivamente el Gran Circo al final de la temporada que acaba de terminar) y podrá contar con la que, según varias personas dentro del paddock, podría ser la unidad de potencia de referencia, al menos en la primera parte de la próxima temporada.

De hecho, cabe recordar que los fabricantes de unidades de potencia que se encuentren en dificultades podrán recurrir a la ADUO para tener la oportunidad de ponerse a la altura de los mejores. Pero con el sistema ideado por la FIA, no es automático que eso pueda suceder con certeza. Y, quizás, uno de los puntos de interés de la nueva temporada de Fórmula 1 sea también ése.