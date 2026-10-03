Sainz, contento tras "probablemente las mejores vueltas de la temporada"

Sepang (Malasia).- Gran actuación de Carlos Sainz en la sesión clasificatoria del GP de Bahrein en Malasia, consiguiendo una inesperada decimotercera posición, tras haber estado en todas las sesiones de entrenamientos libres muy detrás.

Preguntado acerca de esa diferencia, el piloto español tampoco tenía la clave: "Sí, [una gran diferencia] con todo el fin de semana en general, ya en la primera vuelta de Q1 he hecho una vuelta muy buena que me ha puesto undécimo en ese momento, algo que era un poco inesperado y luego otra muy buena vuelta en Q2. Al final dos buenas vueltas en Q1 y en Q2, que que me han permitido meter el coche decimotercero, algo que si me lo dices después los libres, no me lo hubiese esperado. Hemos debido hacer probablemente las mejores vueltas de la temporada con muy buen feeling con el coche".

Una diferencia de rendimiento que, sin embargo no ha sido debido a un cambio radical de los reglajes del coche para intentar dar la vuelta a la situación de la mañana.

"De los libres 3 a la clasificación no hemos cambiado prácticamente nada", admitió Sainz, "hemos cambiado un poco los mapas de diferencial y del balance de la frenada para ajustar un poco a las condiciones de hoy, pero los reglajes son los mismos de los libres. Es verdad que yo sí he cambiado un poco la conducción, me he adaptado un poco a las condiciones de hoy, he cambiado un par de cosas en mi estilo de pilotaje y todo ha funcionado, se ha juntado todo para para estar hoy cinco puestos más adelante de donde deberíamos estar".

Así fue la clasificación: Fórmula 1 Bahrein F1 - Verstappen rompe la sequía con la pole en Sepang; Alonso y Sainz pasan a Q2

Un año en el que el piloto de WIlliams está sacando a relucir sus cualidades como piloto a una vuelta, una habilidad que quizás para mucha gente estaba escondida.

"La verdad que en clasificación estoy muy fuerte este año", explicó, "me alegra porque en el pasado no he tenido fama de ser un buen piloto a una vuelta o tan bueno a una vuelta como otros, pero siempre me he sentido cómodo una vuelta y al coche de este año le estoy sacando al máximo partido, así que a seguir así".

Sobre sus posibilidades de cara a la carrera del domingo, Sainz, sabe que llegar a los puntos va a ser una tarea muy complicada y que necesita que sucedan cosas para lograrlo.

"Mañana vamos a sufrir" admitió, "pero bueno, si sufrimos es buena señal porque quiere decir que lo hemos peleado. Sinceramente aquí la carga aerodinámica es lo que manda a la hora de degradar las ruedas. También el calor, el asfalto con un poco agarre... al final todo se hace una bola de nieve, que hace que los coches con poca carga aerodinámica suframos más y entonces mañana probablemente nos tocará sufrir".

"Hemos guardado ruedas de cara a mañana para intentar tener la mayor flexibilidad posible, así que, nada, esperar que salgan bien las cosas, pero para mañana puntuar necesitamos que los demás fallen".