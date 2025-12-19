Verstappen, impresionado con Alonso: "Le prefiero al 99% de los demás"

Fernando Alonso afrontará en 2026 su 23ª temporada, 25 años después de su debut en Fórmula 1 y cumplirá 45 años a mitad de curso. Cifras que asombran a cualquiera, y incluido al considerado por muchos mejor piloto de la actualidad, Max Verstappen.

El holandés ofreció a Viaplay una profunda entrevista en la que habló de todo, y cuando le preguntaron por cómo ha cambiado su vida desde que es padre y cómo lo gestiona habiendo 24 carreras en el calendario, contestó: "Sí, son muchas carreras, y muchas cosas fuera de las carreras, cosas de marketing y demás que a mí no me interesan demasiado. Pero por supuesto también intento estar con ellos cuando vienen a las carreras, por las tardes durante los grandes premios".

"De todas formas tampoco me veo conduciendo en la Fórmula 1 hasta que tenga 44 años, y menos con 24 carreras".

Esa edad justo hace referencia a Alonso, y antes de hablar del asturiano, contestó con un simple "sí" a la pregunta de si incluso estar en F1 con 34 años, diez menos que Fernando, sería demasiado para él.

Ya centrándose en Alonso, reveló que fue al GP de Qatar con él, y aprovechó para preguntarle todo: "Íbamos en avión y pensé que sería interesante saber cosas. Él tiene 44 años, así que pensé, 'Fernando, ¿cómo lo es tú?' Y creo que lo que más se nota es esa incomodidad física. Simplemente sufres más por ciertas cosas, y estos coches no son los más divertidos de conducir, así que no es nada agradable".

"A medida que envejeces, por supuesto, sufres más. El hombro, la espalda, el cuello... Creo que eso requiere un poco más de esfuerzo para mantenerlo todo en buen estado. Así que eso es algo en lo que te centras mucho más".

Respecto al tiempo por vuelta, Verstappen no se ve a sí mismo tan rápido dentro de más de 15 años, aunque admira cómo Alonso sí lo consigue "Personalmente, yo creo que cuando tenga 40 o 44 años... no seré el mismo que ahora. Pero quizá tampoco en cuanto a motivación. Y si no estás en un coche top, más aún. De verdad creo que si Fernando estuviera en un coche top, entonces... Como en 2023, que podía luchar por podios. Ahí es cuando ves salir al luchador de nuevo, en ciertos momentos lo saca, ves lo que puede lograr, ves que es un luchador. Y cuando has sido dos veces campeón del mundo, has ganado mucho y estás compitiendo por ser décimo...".

Cuando el presentador le preguntó si Verstappen con aquel Aston Martin podría haber logrado alguna pole, defendió que Alonso logra lo que es posible con cada coche que tiene. "¡Guau, pole...! A veces tengo que recordar dónde estaban, y es difícil decirlo, pero creo que Fernando, si ve la oportunidad".

Y por último, sobre la posibilidad de firmar equipo con Alonso para Le Mans, contestó: "Esa es una buena oportunidad. Prefiero tenerlo a él en el coche que al 99% de los demás".

¡Hágase!