Albon, con "mucha confianza" en que Williams haga un gran F1 en 2026

Alex Albon dice que tiene "mucha confianza" en que su equipo, Williams, pueda dar otro paso adelante tras su ascenso al quinto puesto de la general de constructores en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

La escudería de Grove se aseguró un cómodo quinto puesto en el campeonato de la temporada pasada, gracias a la rápida y experimentada combinación de Albon y su nuevo compañero, Carlos Sainz, que sumaron 137 puntos, el mejor resultado de los británicos en una década.

Aunque el equipo se centró en gran medida en 2026 y más allá, su campaña 2025 fue el resultado de una rápida transformación de la escudería entre bastidores, dirigida por el jefe de equipo, James Vowles, y sancionada por el propietario, Dorilton Capital.

Tras una problemática campaña 2024 marcada por costosos accidentes, un coche de presentación tardía y con sobrepeso y varios errores operativos, 2025 ha dado a Albon la confianza de que Williams está ahora en un lugar mucho mejor para poner sus miras en el Top 4 de la general, en lugar de mirar por encima del hombro.

Carlos Sainz subió dos veces al podio con Williams, una de ellas en Qatar. Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

"Hemos tenido unos años en los que hemos dado un paso atrás. Creo que 2024 destacó, para mí, como un curso de retrocesos", dijo Albon. "Pero los cimientos del equipo se volvieron mucho más sanos, y se vio un gran salto de 2024 a 2025. Hay una gran positividad, una gran cultura dentro del equipo, un gran optimismo también. También hay confianza".

"Creo que somos un equipo que puede hacer grandes cosas. Incluso si empezáramos despacio [en 2026], creo que tenemos un gran equipo detrás que puede encontrar soluciones y adaptarse rápidamente. He estado en este equipo cuando hicimos nuestro primer cambio de reglamento en 2022, y fue un año duro. Ahora, miro a Williams y veo que estamos mucho más sanos. Tengo mucha confianza en el equipo para ofrecer un gran coche el año que viene".

Williams volvió al podio en 2025 con dos terceros puestos muy trabajados para Sainz en Azerbaiyán y Qatar. Pero Albon también quiso señalar que todavía hay una gran brecha entre los cuatro primeros de la F1, McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, y el resto de la zona media.

"La diferencia entre el décimo y el quinto es menor que entre el quinto y el primero, o incluso entre el quinto y el cuarto", señaló. "Así que sabemos que todavía tenemos un largo camino por delante, pero espero que mis opciones de podio lleguen más pronto que tarde".

