Williams F1 alaba el carácter de Albon: "Tiene dotes de líder"

En los últimos años, Williams ha vivido un periodo de revolución, con la llegada de un nuevo propietario que busca invertir recursos para que la escudería británica ascienda en la clasificación de la Fórmula 1. Uno de los primeros fichajes fue la llegada de James Vowles, procedente de Mercedes, que asumió el cargo de director del equipo de cara a esta temporada 2023.

Por el lado de los pilotos, Logan Sargeant llegó al equipo este año. Se unió a Alex Albon, que había asumido el papel de líder a principios de 2022. A lo largo de esta campaña, el ex-piloto de Red Bull ha logrado hasta ahora terminar tres veces en los puntos, gracias a su nivel y al trabajo realizado durante el invierno por todo el equipo técnico, que ha conseguido dar un gran paso adelante en términos de rendimiento. De estar en el farolillo rojo de la parrilla constantemente, el FW45 ha demostrado en varias ocasiones que puede llegar a la zona media.

Una de esas carreras en los puntos de Albon fue en el Gran Premio de Canadá celebrado el pasado mes de junio, donde el británico-tailandés aprovechó unas condiciones de clasificación mixtas para alcanzar la Q3, y luego convertirla en un séptimo puesto gracias a un impresionante pilotaje defensivo.

Al haber trabajado anteriormente con pilotos que llegaron a ganar un mundial, como Michael Schumacher, Jenson Button, Lewis Hamilton o Nico Rosberg, James Vowles ha tenido la oportunidad de observar los métodos de trabajo de muchos campeones. Como ingeniero experimentado, el británico también expresó su opinión sobre Albon, que ha tomado las riendas del equipo tratando de establecerse como líder: "No hay ego [por su parte]. Es un tipo divertido, pero le llamé [después de Canadá] para explicarle que era un líder campeón. He trabajado con un buen número de ellos y él realmente lo es", declaró el director de los de Glove al podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

"No perdió el ritmo cuando se vio presionado por cuatro coches increíblemente rápidos que iban detrás de él con neumáticos en mucho mejor estado. El posicionamiento del coche, saliendo de [la curva 10] y en algunas otras fue muy inteligente", añadió Vowles, refiriéndose a la defensa de Albon sobre Ocon en la última parte de la carrera de Montreal, que por otra parte también llegó gracias a una brillante estrategia, diferenciada de la de sus rivales.

"Él lo reconoce. Obviamente, no es de los que presumen ante todo el mundo, pero para mí fue la conducción de un campeón. Sin duda está llevando el coche al límite de su rendimiento, que es lo que buscas de un piloto. Creo que está muy infravalorado y estoy increíblemente contento de que hoy esté aquí en nuestro equipo".

Cuando se le preguntó si era posible que Williams construyera su futuro en torno a Albon, convirtiéndolo en un pilar del equipo, Vowles no negó que exista esa posibilidad: "Sí, lo haría. Tiene dotes de liderazgo. Hay áreas en las que él y yo pensamos que puede hacer más, pero tiene lo que hace falta para hacernos avanzar como equipo. Como he dicho, para el futuro, desde donde estoy ahora, espero que forme parte de este equipo".

Aparte del buen final en Canadá, Albon logró terminar en los puntos en Bahrein, en la que fue la carrera inaugural de la temporada, y en el último Gran Premio de Gran Bretaña, donde aprovechó una buena estrategia para terminar en el octavo puesto, por delante de los dos Ferrari. El único abandono fue por accidente en Australia, cuando rodaba en sexta posición.

Más allá de la decepción de Melbourne, los resultados conseguidos por el #23 están permitiendo a Williams ganar suficientes puntos como para escalar hasta el séptimo puesto en el Mundial de Constructores, por delante de Haas F1 Team, Alfa Romeo y AlphaTauri.