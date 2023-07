Se avecina un verano candente para la Fórmula 1. El tema será uno de los más espinosos, el límite presupuestario, que trae cola desde el año pasado. La Cost Cap Administration, es decir, el organismo de la FIA encargado de vigilar y hacer cumplir el reglamento financiero, informó hace tiempo a los equipos de que antes del 31 de julio recibirían [individualmente] el resultado de las comprobaciones realizadas en las últimas semanas sobre el presupuesto de 2022.

Sin embargo, en el paddock de Silverstone se informó de que la fecha podría modificarse y eso ha dado lugar a muchas suspicacias. ¿Especulaciones? Tal vez, pero hace doce meses los rumores comenzaron de la misma manera y terminaron con las sanciones de Red Bull y Aston Martin, los mismos equipos que aún hoy están entre los más cotizados en el grupo de los acusados, pero en compañía de otros sospechosos. A falta de información oficial, la especulación encuentra terreno fértil.

No obstante, sí que saltaron todas las alarmas en algunos equipos cuando la FIA [el pasado 23 de junio] publicó la directiva TD45, reiterando un aspecto muy discutido del reglamento financiero: cualquier proyecto o propiedad intelectual creado fuera del grupo de trabajo de la Fórmula 1, y posteriormente importado al ámbito de la categoría, se incluirá en el límite de costes. El concepto ya estaba claro antes, pero se enfatizó para que no se considerara una zona gris. Obviamente, la federación internacional no reitera aspectos del reglamento muy a menudo, y cuando lo hace, siempre lo hace por una razón muy concreta.

Examen cruzado en las sedes

La Federación Internacional sabe que la Fórmula 1 se juega mucho. Si siguen surgiendo problemas en las verificaciones, sin sanciones que se consideren apropiadas todo el concepto de Budget cap perderá credibilidad.

El grupo creado por la FIA ha hecho grandes avances en los procedimientos de verificación llevados a cabo en las sedes de los equipos, tres personas han estado comprobando cada conjunto durante tres semanas, con entrevistas [sin previo aviso] a los empleados y comprobando los datos, incluidos los existentes en los ordenadores personales.

Varias escuderías confirmaron que en los procedimientos de control del límite presupuestario de 2022, la FIA profundizó mucho más que hace doce meses, "una especie de auditoría fiscal muy puntillosa", comentó una persona muy cercana.

Se comprobó el delicado aspecto de la asignación de personal que menciona TD45. Cada empleado declara cómo y dónde pasa su tiempo de trabajo [entre proyectos de Fórmula 1 u otros] y el personal de la FIA verifica si en los días en que se declara trabajar en un proyecto alternativo, así fue realmente.

¿Cómo? Con entrevistas, verificaciones inmediatas, comprobación de correos electrónicos y tráfico de Internet en un día concreto, todo ello sin previo aviso. El tema sigue siendo un poco "zona gris", al igual que el aspecto de los proveedores externos.

Cada pieza que se utiliza en los monoplazas se rastrea con su propio código de identificación, y en vísperas de los fines de semana de carreras los equipos comunican a la federación internacional la lista de todos los componentes que llevan a la pista.

Cíclicamente, los ingenieros de la FIA comprueban que lo que se monta en los monoplazas son única y exclusivamente componentes declarados por los equipos.

"En cuanto a costes de material, no hay escapatoria", comentaba hace tiempo un inspector, pero el coste intelectual de quienes diseñan un componente escapa a la verificación. Si el personal que trabaja en otros proyectos [todos los equipos punteros han puesto en marcha programas alternativos] transfiere conocimientos al programa de Fórmula 1, no es seguro que pueda rastrearse fácilmente en las auditorías. Sin embargo, los investigadores de la Cost Cap Administration no dejan nada al azar, llegando incluso a pedir información a antiguos empleados de las escuderías.

'Gastar para rendir' es el nuevo reto de los equipos

Lo delicado que es el juego actual queda claro al observar las plantillas que cada equipo ha tenido que crear para el control financiero. Mercedes ha declarado que su departamento está formado por 46 personas [cuyo coste está fuera del tope presupuestario], cada aspecto de las escuderías se somete a una evaluación de "coste de rendimiento", es decir, antes de dar la luz verde a un nuevo componente técnico o a una nueva actividad, se considera la relación entre el impacto en las finanzas del equipo y los beneficios que llegarán en pista. Hay que superar un umbral, de lo contrario la idea se rechaza y se devuelve al remitente.

Se trata de un escenario inevitable, ya que los fondos asignados a los desarrollos representan una especie de "colchón" para llegar a fin de mes. Si, por ejemplo, un equipo tiene muchos accidentes durante la primera mitad de la temporada y sobrepasa el gasto asignado para recambios, el riesgo es que, para no sobrepasar el límite, el equipo recurra a recortar los desarrollos, y así para cada gasto excesivo.

En los dos años transcurridos desde la entrada en vigor del reglamento financiero, los equipos han revisado todos los procesos internos tratando de optimizar cada partida presupuestaria.

"En este momento, es difícil encontrar un área en la que se pueda recortar un millón", confía un experto del sector. "Es más fácil limar 100.000 euros en varios sitios, y a lo mejor se llega a la misma cifra".

Por último, hay otro campo de trabajo abierto, y es el relativo al nuevo reglamento financiero que entrará en vigor a partir de 2026. Tanto la FIA como los equipos comentarán los puntos críticos que han surgido [y surgirán] en los cinco primeros años de aplicación del actual "reglamento financiero" para optimizar al máximo la próxima versión.

Es un elemento muy importante, porque toca un gran porcentaje de las actividades de un equipo de Fórmula 1, y prácticamente todos los aspectos que repercuten en el rendimiento. Por eso será crucial observar la postura que adoptará la FIA en caso de infracciones tras la polémica surgida el año pasado.

El guion del actual campeonato del mundo confirma que una multa y una reducción del tiempo en el túnel de viento es poco, se necesitan sanciones deportivas y será importante ponerlas por escrito.

