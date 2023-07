Nyck de Vries rompe su silencio tras su despido de AlphaTauri F1

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, decidió destituir a Nyck de Vries de AlphaTauri después de tan solo una decena de grandes premios tras no estar a la altura de alguien tan joven como Yuki Tsunoda. Los de Faenza recurrieron a Daniel Ricciardo para ocupar ese lugar, aunque se une a los italianos en calidad de cedido por impresionar con su rendimiento a la escudería principal.

Desde entonces, el neerlandés ha guardado silencio, pero ocho días después de su despido, apareció en las redes sociales con un comunicado como respuesta por perder su volante en la Fórmula 1. El campeón de la Fórmula E dio las gracias a Red Bull y AlphaTauri por haberle dado una oportunidad, pero también expresó su decepción por haber durado menos de media campaña.

"Después de los recientes acontecimientos, he decidido tomarme un tiempo para mí mismo lejos de las redes sociales, algo que seguiré haciendo", escribió en su cuenta de Instagram. "Me gustaría dar las gracias a Red Bull y a la Scuderia AlphaTauri por la oportunidad de vivir mi sueño. Por supuesto, duele que la oportunidad de la Fórmula 1 con la que soñé tanto tiempo haya terminado prematuramente, pero la vida no es un destino, es un viaje, y a veces hay que tomar el camino difícil para llegar donde uno quiere".

"Estoy agradecido por nuestras vidas privilegiadas, orgulloso de nuestro viaje y de nuestra familia, eso no es más que otra experiencia, seguimos adelante y esperamos con paciencia el siguiente capítulo", explicó de Vries. "Gracias a todos por vuestros amables y alentadores mensajes de la semana pasada. Ha sido reconfortante sentir vuestro apoyo".

Marko indicó en su momento que apretó el gatillo contra el holandés de 28 años porque no veía "ninguna mejora" mientras que esperaba que pusiera en aprietos a Tsunoda: "Contratamos a Nyck [de Vries] porque tuvo un gran rendimiento en Monza el año pasado. Esperábamos que este año estuviera al menos a la altura de su compañero Tsunoda, pero no fue así, siempre era tres décimas más lento que Yuki [Tsunoda], no vimos ninguna mejora".

"Teníamos que hacer algo", dijo a De Telegraaf. "¿Por qué esperar, y qué importan dos carreras más si no ves ninguna mejora? Nyck es un buen tipo, pero la velocidad no estaba ahí".

Daniel Ricciardo se une a AlphaTauri desde el mismo Gran Premio de Hungría después de su salida el pasado año de McLaren, y con 34 primaveras estaba emocionado por hacer su regreso en pocos meses: "No había duda de que iba a decir que sí. Una vez que hice algunas sesiones de simulación empecé a sentirme yo mismo otra vez, y eso me devolvió a la normalidad, donde me estaba volviendo a enamorar, y estaba listo para volver".

