Sainz lamenta la acción de Bortoleto: "Ha estado un poco optimista, pero no pasa nada"

Sepang.- Carlos Sainz salió del caótico Gran Premio de Bahrein en Malasia con una de esas sensaciones especialmente frustrantes: la de haber hecho prácticamente todo bien y no llevarse nada a cambio. El español llegó a rodar sexto después de acertar con los neumáticos intermedios y gestionar perfectamente las primeras vueltas sobre mojado, pero un toque de Gabriel Bortoleto en la relanzada destrozó sus opciones. A partir de ahí, entre el tráfico y dos malas paradas de Williams, solo pudo ser 17º.

"Estábamos teniendo un fin de semana muy bueno hasta el toque con Bortoleto, que ha arruinado la carrera", resumió Sainz.

Hasta ese momento, había motivos para pensar en algo mucho mejor. El madrileño había firmado el sábado una clasificación que él mismo calificó como "una de mis mejores qualis del año, si no la mejor" y, cuando llegó la lluvia el domingo, Williams volvió a acertar.

Sainz salió con intermedios mientras otros apostaban por neumáticos de seco y llegó a colocarse sexto. La carrera parecía haberle abierto una ventana inesperada para pelear por puntos.

"Pensé que puntuar era posible. No teníamos mal ritmo, habíamos hecho todas las elecciones y todo bien", explicó.

Pero en la relanzada apareció Bortoleto. El brasileño intentó ganar terreno en un momento especialmente delicado, terminó tocando al Williams en la curva 2 y obligó a Sainz a esperar prácticamente a que pasara todo el pelotón antes de poder continuar.

"Gabi ha estado un poco optimista. Me ha venido a pedir perdón ya, así que no se le puede hacer nada. Son cosas de las carreras, pero me ha costado la oportunidad de puntuar", relató.

Sainz fue todavía más claro posteriormente: "Bortoleto ha pecado un poco de optimismo y de impaciencia, porque era una parte de la carrera donde estábamos los dos en los puntos y lo único que había que hacer era mantenerse limpio e ir tirando hacia adelante mientras los demás sufrían".

Eso sí, el español evitó cargar toda la responsabilidad de su resultado sobre el incidente. Incluso admitió que, viendo cómo evolucionó posteriormente la carrera, terminar entre los diez primeros tampoco estaba asegurado.

"¿Hubiésemos puntuado? Probablemente no, porque luego hemos tenido dos pitstops terribles, una mala ejecución de carrera y un ritmo que, aunque respecto a Alex era bueno, respecto a los demás coches no era del todo bueno".

Sainz, en cambio, se marchó satisfecho con su propia actuación.

"He hecho una salida muy buena, bien en mojado, bien en seco, he cambiado a seco con una buena ejecución. Así que a nivel personal ha sido un buen fin de semana que, por factores externos, quizás se nos ha ido un poco de las manos".

Y pese a que el Williams mostró por momentos un ritmo sorprendente, Sainz rebajó las expectativas: "Tampoco es que tengamos coche ni para puntuar ni para mucho más aquí en Malasia".

"No ha sido nuestro día y como equipo tampoco hemos hecho las cosas bien luego", sentenció.

Una carrera sin premio, pero difícilmente con mucho que reprocharle a Sainz. En Sepang, esta vez, el resultado explicó bastante menos que su fin de semana.