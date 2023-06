Albon describió su camino hacia los puntos en el GP de Canadá

Desde la décimas posición de la parrilla de salida, Alexander Albon apostó por una estrategia de una sola parada que le hizo ganar varias posiciones y después mantuvo un tren de coches detrás de él mientras intentaba que su segundo juego de neumáticos llegase hasta la bandera.

Su única parada en boxes le permitió adelantar a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que habían salido por delante. Una vez en posición de puntos y ayudado por la buena velocidad punta de su monoplaza, el tailandés usó toda su astucia en carrera para mantener detrás a Esteban Ocon y al resto de pilotos que le seguían.

Tras la carrera, Albon subrayó que la estrategia había estado motivada por la necesidad de no hacer lo mismo que sus rivales en ese momento de la carrera.

"Para ser sincero, creo que tuvimos un ritmo similar al de los McLaren durante todo el fin de semana", dijo cuando Motorsprot.com le preguntó por su carrera.

"Siendo realistas, donde estábamos, teníamos que hacer algo diferente a ellos, porque estaban delante y queríamos conseguir esos puntos".

"Y sí, hemos tenido muy buen ritmo este fin de semana, pero conseguir puntos es difícil. Hay ocho coches delante con los Aston Martin, los Red Bull, los Ferrari y los Mercedes, mientras que las dos últimas posiciones normalmente parece que son para los Alpine. Así que tuvimos que jugárnosla estratégicamente a una única parada", explicó.

El camino de Alex Albon hasta la bandera a cuadros, no fue nada sencillo: "Cuando me dijeron que tenía 35 o 40 vueltas por delante -creo que incluso me dijeron que eran 20 sólo para hacerme sentir mejor- y miré a la pantalla de televisión, yo estaba pensando 'Oh Dios mío, espero que no sea real'".

"Hice un gruñido sólo porque estaba como, '¡Ahhhh!'. He corrido muchas carreras de este tipo y puedo decirte que no son tan divertidas".

El piloto de Williams tuvo que esforzarse al máximo para asegurarse de que mantenía a Ocon por detrás: "Somos buenos defendiendo, tenemos un coche bueno en rectas. Y en esa situación, obviamente tienes un gran déficit de neumáticos, pero a la vez, tienes que ahorrar gomas para intentar ir bien en las curvas clave".

"Así que en la curva 10, colocaba el coche en el aire sucio de Esteban para tratar de dañar sus neumáticos, su tracción y todo ese tipo de cosas".

"Estás en una carrera que está muy centrada en tus espejos retrovisores, aunque obviamente estás intentando no cometer errores".

"Y la otra cosa es obvia, cuando la banda de rodadura baja, los neumáticos empiezan a enfriarse y tienes que empezar a empujar, entonces al final de la carrera ves partes blancas, estás en la lona".

"Tienes que empujar a tope, parece una clasificación de 20 vueltas. Al mismo tiempo, no puedes permitirte cometer un error", añadió.

El piloto tailandés subrayó que el FW45 dio un paso adelante gracias al último paquete de mejoras.

"No habría podido hacer esto sin un buen coche. Quiero decir, sinceramente hablando, este fin de semana hemos tenido un gran coche, muy competitivo", concluyó el de Williams, equipo que ha subido al noveno puesto de la clasificación de constructores tras sumar esos seis puntos.