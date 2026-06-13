¿Y si volver a Alpine fuera el plan B de Alonso para 2027 en la F1?

Fernando Alonso ya ha vivido la sensación de una despedida. En la noche de Abu Dhabi de 2018 dijo adiós a McLaren y a la Fórmula 1, homenajeado en pista por Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Max Verstappen, los tres primeros clasificados de aquella carrera. Pero aquello no era una despedida del automovilismo, ya que a sus 37 años Alonso ya había planificado su intento de conquistar la Triple Corona y su participación en el Mundial de Resistencia.

Ocho años después, en la víspera del fin de semana de Barcelona, Fernando admitió que el del Circuit de Barcelona-Catalunya será, con toda probabilidad, su último Gran Premio en Barcelona como piloto de Fórmula 1. "Este será un fin de semana especial porque probablemente será mi última aparición aquí en Barcelona y quiero dar las gracias a todos. Después del verano decidiré si continúo".

No es ningún secreto que Alonso podría optar por poner fin a su carrera al término de esta temporada. Y esta vez, a los 45 años, podría tratarse de una despedida definitiva del automovilismo. Sin embargo, cuando se habla de Fernando, el condicional sigue siendo obligatorio debido a una motivación feroz que continúa resistiendo al paso del tiempo.

Actualmente circulan dos escenarios sobre su futuro. El primero sigue relacionado con Aston Martin y, en particular, con el monoplaza que debutará dentro de poco más de un mes durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica. Una especie de AMR26 "B" en la que el equipo ha depositado sus últimas esperanzas para cambiar el rumbo tras un inicio de temporada muy por debajo de las expectativas. Incluidas las de Fernando.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pero en el paddock de Barcelona está ganando fuerza especialmente otra hipótesis. Existe una posibilidad real de que Alonso se conceda un último capítulo en el equipo con el que conquistó sus dos títulos mundiales.

Alpine está actualmente dirigida por Flavio Briatore, representante del propio Alonso, y aunque el italiano ha subrayado en varias ocasiones que la prioridad es el crecimiento técnico de la escudería, la idea de recibir a Fernando para lo que podría ser su última temporada en la Fórmula 1 se considera cualquier cosa menos irreal.

Sería el cuarto capítulo de la historia entre Alonso y Enstone. El equipo le acogió bajo el nombre de Renault entre 2003 y 2006, el periodo más glorioso de su carrera, y volvió a hacerlo entre 2008 y 2009 tras su traumática salida de McLaren. Fue también esta misma estructura, convertida ya en Alpine, la que le devolvió a la Fórmula 1 en 2021, en uno de los regresos más sorprendentes de la historia del deporte.

Una última aventura con el equipo que le brindó los momentos más importantes de su trayectoria tendría inevitablemente un enorme valor simbólico. Pero no se trataría solo de romanticismo.

Aston Martin sigue disponiendo de un potencial enorme sobre el papel, aunque no existen garantías de que su asociación con Honda se traduzca en un paquete ganador en 2027. Alpine, gracias a su alianza con Mercedes, parece hoy un destino más tranquilizador para quien todavía sueña con subir al menos una última vez al podio.

¿Y la despedida de Barcelona? Alonso es un comunicador muy hábil y las palabras que pronunció el jueves no fueron elegidas al azar. En el calendario de 2027 el Circuit de Catalunya no estará presente, al entrar en el sistema de rotación previsto por la Fórmula 1 junto a Spa-Francorchamps, y regresará en 2028.

Desde ese punto de vista, la despedida es real e inevitable. Pero quien podría no faltar a la cita de la próxima temporada es precisamente Fernando Alonso.