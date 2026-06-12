Alonso confirma que Aston no es su única opción en F1: "Estoy abierto a muchos escenarios"

Barcelona.- Fernando Alonso volvió a hacerlo. Cuando parecía que el foco estaba puesto únicamente en el sufrimiento deportivo de Aston Martin, el asturiano consiguió que todas las miradas regresaran a una pregunta que lleva meses sobrevolando el paddock: qué hará con su futuro.

Y esta vez no fue una respuesta cualquiera.

Después de que el mismo jueves dejara una de las frases más comentadas de la temporada al asegurar que este podría ser su último Gran Premio de Barcelona en Fórmula 1, Alonso volvió a alimentar el debate con unas declaraciones a F1.com en las que evitó señalar a Aston Martin como su destino natural para 2027.

Preguntado directamente por si seguir vestido de verde era su "plan A" para comprobar hasta dónde puede llegar el proyecto con Adrian Newey y Honda, el bicampeón del mundo fue tan sincero como ambiguo.

"No lo sé. Estoy abierto a muchos escenarios diferentes", admitió.

Una respuesta que cobra todavía más fuerza teniendo en cuenta el contexto actual. Aston Martin atraviesa el momento más complicado desde que Alonso llegó al equipo. El AMR26 es actualmente uno de los coches menos competitivos de la parrilla,

Sin embargo, Alonso no quiso centrar el debate en sí mismo. "Estoy contento con el equipo. Estoy aquí para ayudar al equipo y necesitamos sentarnos juntos y decidir juntos qué es lo mejor para el equipo. No tengo deseos ni exigencias personales".

El español insistió además en que el problema no está actualmente al volante. "Formo parte del equipo y necesitamos solucionar esta situación juntos. En este momento, los pilotos no son el mayor problema que tenemos en términos de competitividad. Arreglemos primero las otras cosas y luego ya llegará el turno de los pilotos".

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado para Aston Martin, que se beneficiará del ADUO para ayudar a Honda a recuperar terreno en el apartado de motor, mientras Adrian Newey ya trabaja en las primeras evoluciones importantes del proyecto que llegarán después de verano.

Alonso también juega con el ruido

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si las declaraciones a F1.com sirvieron para abrir nuevas incógnitas, el asturiano tampoco perdió la oportunidad de rebajar la tensión... a su manera.

Horas después, durante el Fan Forum celebrado en Barcelona, los aficionados le recordaron la frase que había pronunciado el jueves sobre la posibilidad de que este fuera su último GP de España en Montmeló. Entre gritos de "¡Alonso quédate!", el piloto respondió con una sonrisa y una de esas reflexiones que explican perfectamente su relación con los medios después de más de dos décadas en la Fórmula 1.

"Ya sabéis cómo hay que tratar a la prensa de vez en cuando".

Y remató entre risas: "Hay que decir alguna mentira para que no sepan cuándo mientes o dices la verdad".

La frase provocó las carcajadas del público, pero también dejó una lectura evidente: Alonso sigue sin enseñar sus cartas.

La decisión definitiva llegará, según él mismo ha ido diciendo durante todo el año, después del verano. Hasta entonces, el futuro del piloto más veterano de la parrilla seguirá siendo uno de los grandes temas del mercado. Y después de escucharle en Barcelona, queda claro que Aston Martin ya no puede dar por hecho absolutamente nada.