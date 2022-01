Todos los coches de Fernando Alonso en Fórmula 1*

Alonso fichó por Renault, que, con los dos asientos ocupados, lo cedió a Minardi. El PS01 fue su primer coche como titular en la Fórmula 1, y fue el tercer piloto más joven en debutar. El poco potencial del monoplaza le impidió sumar sus primeros puntos, pero dejó una gran sensación en su temporada inaugural. Su mejor resultado fue una 10ª posición, pero en aquella época acabar en ese puesto no significaba puntuar. El 21 fue su primer número en la Fórmula 1.

En enero de 2002 probó el Renault de 2001 en el Circuit de Catalunya. Aunque su casco sí era el oficial, la decoración del Renault no lo era. Las pegatinas brillaban por su ausencia y en lugar del azul con el que había competido, el B201 era amarillo y blanco, combinación de colores que Renault no utilizó hasta 2007.

A petición del mismísimo Niki Lauda, Jaguar contó con los servicios de Alonso ese mismo año en un test disputado en Silverstone. Rindió a gran nivel en un coche desconocido para él, y fue 4º, siendo más rápido que los dos pilotos del equipo, Pedro de la Rosa y Eddie Irvine. En su casco no llevaba publicidad.

También con el dorsal 8 y también diseñado por Mike Gascoyne, y cambiando ya Mild Seven por Telefónica en el alerón trasero, Alonso disputó su segunda temporada completa con Renault en el R24. No pudo repetir victoria, pero sumó más puntos y acabó el año 4º.

Renault R26 (2006)

Mild Seven ya había desaparecido del coche, y su lugar lo ocupaba en los pontones y la cubierta motor 'Team Spirit'. Y el 1, cómo no, aparecía en el morro como señal de que dentro iba un campeón del mundo. Renault dio con la tecla gracias en gran parte al sistema 'Mass dumper', que fue considerado ilegal y prohibido a partir de la segunda mitad de temporada. Era un sistema colocado en la zona delantera del coche que permitía un mejor reparto de pesos, mayor estabilidad y menor desgaste de neumáticos. Cuando Renault lo retiró, ya era demasiado tarde para Ferrari y, pese a un rendimiento brillante en la última parte del campeonato, Schumacher no pudo retirarse con su octavo título. Alonso resistió y se impuso, logrando su segunda corona.