Tandas largas en Barcelona F1: Ferrari sorprende... ¿dónde está cada equipo?

En el Gran Premio de Barcelona-Catalunya se perfila una auténtica e inesperada batalla por la gestión de los neumáticos. En las tandas largas al final de la segunda sesión de entrenamientos libres quedó claro sobre todo una cosa: el desgaste de neumáticos parece ser muy elevado en todos los equipos.

En algunos casos, los pilotos perdieron hasta cinco segundos de ritmo en tan solo diez vueltas, incluso con los neumáticos C3, que en principio son más duraderos y que son los medios para este fin de semana. Precisamente este desgaste extremo podría alterar por completo el orden jerárquico de la Fórmula 1 el domingo en la carrera.

Charles Leclerc, con el Ferrari, marcó el mejor tiempo al final de las tandas largas. El equipo italiano no solo trajo a España ocho actualizaciones para el SF-26, sino que, al parecer, también un coche que, en contra de lo que había mostrado hasta ahora, tiene menos desgaste: una posible baza en Barcelona.

Teniendo en cuenta las diferentes duraciones de las tandas y los compuestos, Leclerc fue 0,16 segundos más rápido por vuelta que Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes. Por el contrario, sus compañeros de equipo Lewis Hamilton (+0,83s) y George Russell (+1,4s) tuvieron problemas evidentes con el ritmo en las tandas largas.

¿Es Ferrari realmente el favorito en Barcelona?

Estos resultados son bastante sorprendentes. En los últimos años, el circuito catalán se ha considerado un circuito complicado para Ferrari, mientras que Mercedes y McLaren solían rendir mejor.

El equipo campeón del mundo, McLaren, se quedó por detrás en las tandas largas una media de 0,39 segundos por vuelta y, al mismo tiempo, tuvo que lidiar con un elevado desgaste de los neumáticos. En cambio, el equipo de Woking convenció más en las vueltas rápidas, al igual que Mercedes.

Por lo tanto, es difícil señalar un claro favorito para el resto del fin de semana. Los equipos tienen ahora tiempo para analizar los datos y adaptar sus configuraciones al elevado desgaste; el orden jerárquico aún podría cambiar, pero es verdad que hasta el momento, Ferrari se ha colocado en la "pole" en cuanto al ritmo de carrera.

¿Red Bull solo la cuarta fuerza?

Red Bull también resulta difícil de clasificar. Max Verstappen solo logró el sexto puesto en la simulación de la clasificación y sus tandas largas (+0,45s) se situaron más bien al nivel de McLaren, a una distancia considerable de Ferrari y Mercedes.

Red Bull se mostró especialmente competitivo en el primer sector, donde destaca la velocidad punta, pero perdió tiempo en las curvas. Ferrari, por su parte, flaqueó en las rectas, aunque pudo mejorar notablemente en el segundo sector. Mercedes y McLaren se mostraron sólidos en los tres sectores.

Zona media: ¿Por fin puntos para Audi?

En la zona media, Racing Bulls y Audi convencieron, al igual que en Mónaco, con un gran ritmo. Arvid Lindblad ocupó el séptimo puesto en la segunda sesión de entrenamientos, seguido de cerca por Gabriel Bortoleto, en octava posición. El equipo alemán también dejó una impresión de estabilidad en las tandas largas.

Con una pérdida media de 1,02s por vuelta respecto a los líderes, Nico Hulkenberg marcó el mejor ritmo en las tandas largas de la zona media, y lo hizo con una clara ventaja. El siguiente piloto más rápido fue Oliver Bearman, con el Haas, que ya perdía casi dos segundos por vuelta.

A Williams no le fue tan bien, la última vez que sumó puntos en Barcelona fue hace diez años y no parece que el ritmo vaya a ser suficiente de nuevo en este 2026: en las tandas largas perdían 2,75s por vuelta respecto a los líderes. Solo Cadillac (+3,13s) y Aston Martin (+4,56s) fueron aún más lentos.

Batalla de neumáticos: Pirelli espera "al menos dos paradas"

El tema central del fin de semana siguen siendo los neumáticos. El desgaste fue enorme el viernes y, también en la configuración de clasificación, las tres gomas mostraron pocas diferencias. No se lograron grandes ganancias de tiempo al cambiar de medios a blandos.

Para el fin de semana en España, Pirelli ha elegido deliberadamente una gama de neumáticos más blandos: en lugar de los C1 a C3, se utilizarán los C2 a C4. Pero ya el año pasado la estrategia de dos paradas fue la mejor opción, y en las condiciones actuales parece imprescindible.

"Queríamos fomentar más paradas en boxes, al menos más de una", explica el director de Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi, en Sky sobre la decisión. "Partíamos de dos paradas, pero en estas condiciones se produce mucho desgaste de neumáticos".

"El eje trasero se sobrecalienta mucho y complica la vida a los pilotos. El domingo probablemente serán necesarias al menos dos paradas en boxes; todo lo demás dependerá de las condiciones", concluyó.

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