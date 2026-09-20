Vasseur se defiende: "Mi tarea es proteger a Ferrari y he pedido lo mismo a los pilotos"

Frederic Vasseur no niega que hubiera algo que aclarar entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la carrera de Monza. El director del equipo Ferrari habló con ambos tras el GP de Italia, abordando lo ocurrido en la pista y algunas declaraciones a lo largo del fin de semana. Sin embargo, lo que Vasseur rechaza es la magnitud que ha adquirido el asunto, que en pocos días se ha convertido en indicio de una supuesta tensión interna.

"Hemos tenido unas buenas reuniones con Lewis y Charles", dijo a Motorsport.com. "Han aclarado las cosas entre ellos y yo les he recordado algunos principios fundamentales de mi forma de dirigir el equipo. Y seguiré aplicándolos".

El punto en el que insiste el responsable de la Scuderia va más allá del episodio de Monza. Vasseur pide a sus pilotos que asuman parte de la responsabilidad necesaria para proteger el trabajo del equipo.

"Le he recordado a Lewis que, cuando ganamos la carrera en Melbourne hace dos años gracias a la estrategia, envié a Ravin Jain al podio, porque era justo premiarlo. En cambio, cuando perdimos una carrera por culpa de la estrategia, salí ante las cámaras y yo asumí la responsabilidad. Mi trabajo consiste en proteger a los cientos de personas que forman el equipo y asumir las responsabilidades".

"Eso es lo que también les he pedido a los pilotos: si queremos conseguir resultados, debemos proteger al equipo y asumir cada uno sus propias responsabilidades", dijo.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

No es una petición de silencio. Vasseur no pretende que Leclerc y Hamilton dejen de ser críticos, pero subraya hasta qué punto una frase ante los medios de comunicación puede adquirir un peso mucho mayor que las intenciones de quien la pronuncia.

"No les estoy pidiendo que no sean sinceros ni que no sean duros. Pero muy a menudo se muestran mucho más tranquilos con nosotros de lo que luego son cuando hablan con la prensa. Lewis me dijo:'Fred, el 80% de mi mensaje era positivo y ellos se han quedado con el 20% negativo'. Pero todos sabemos cómo funciona esto. Si dices que el equipo está haciendo un buen trabajo y luego añades un 'pero', será esa parte la que acabe siendo el titular. Forma parte del juego", explicó.

Es aquí donde Vasseur relaciona el tema con la narrativa que, en su opinión, se ha creado tras Monza. Hubo un ligero roce entre los dos pilotos de Ferrari, Hamilton se mostró más agresivo y Leclerc admitió posteriormente su error. Pero a partir de ahí todos pasaron rápidamente a cuestionar la gestión de los pilotos e incluso la estabilidad del equipo.

"Charles, tras la discusión, dijo: 'He sido demasiado agresivo'. Y a mí me parece bien. Cuando Kimi estaba luchando con Russell, acabó en la grava, al igual que Lewis en la salida. En nuestro caso, de un incidente en pista se ha pasado rápidamente a hablar de una crisis en la gestión de los pilotos. Creo que hay que mantener ambas cosas en su justa proporción", añadió.

Lewis Hamilton, de Ferrari, saluda al presidente John Elkann, mientras Fred Vasseur observa Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

También en lo que respecta a las "reglas de combate", Vasseur rechaza la idea de que Ferrari carezca de criterios a la hora de gestionar a sus pilotos.

No existe un código capaz de prever cada centímetro de una batalla en la pista, pero sí existen principios y responsabilidades precisas: "Decir que no existen 'reglas de combate' no es realidad. No se puede pretender que en los contratos figuren todos los posibles escenarios que pueden darse en la pista, porque, inevitablemente, todo se convertiría en una cuestión de interpretación. 'Yo estaba ahí', 'no, estabas cinco centímetros más atrás': eso no resuelve nada. Los principios son claros y los pilotos los conocen".

La filosofía sigue siendo la elegida por Ferrari: dos números uno y trato igualitario. Solo se podrá establecer una jerarquía cuando la clasificación deje claro que uno de los dos ya no tiene posibilidades reales, no antes. "Los pilotos de Ferrari pueden contar con un trato igualitario; luego podría llegar un momento en el que tengamos que decidir, si uno de los dos queda fuera de la lucha. En ese caso, la decisión será mía. Pero hasta ese momento, el trato será igualitario siempre".

Otra observación de Vasseur se refiere a la valoración técnica del Ferrari. El segudo ADUO introducido por la Scuderia en Monza ha sido descrito en algunos casos como una actualización incapaz de dar los resultados esperados. Una conclusión que el director del equipo considera errónea, ya que no tiene en cuenta la importancia de la potencia en los distintos circuitos.

"Sé que es difícil de entender a primera vista, pero quien tenga un poco de conocimiento técnico sabe bien de lo que hablo. Pongo un ejemplo: en un circuito como Zandvoort, una diferencia de X caballos puede suponer un retraso de tres décimas. Si mejoramos el rendimiento de ese motor hasta el punto de reducir esa diferencia de potencia en un tercio, al ir a un circuito como Monza veremos que el tiempo por vuelta respecto a los rivales, en lugar de mejorar… empeora. Esto no significa que el ADUO no funcione".

Detrás de las cifras hay, sobre todo, una cuestión que Vasseur considera importante: el respeto por el trabajo realizado en Maranello. "Cuando leo que 'el ADUO no funciona', me parece una falta de respeto hacia los que trabajan en el motor, porque no es la realidad".

El francés sabe que estar al frente de Ferrari significa vivir bajo una lupa que nunca se apaga. Los rumores sobre su futuro han vuelto a surgir, tal y como ya ocurrió el año pasado, cuando circulaban rumores sobre una posible despedida mientras que la renovación de su contrato ya se había cerrado entre bastidores.

Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images