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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Alonso: "Probablemente sea mi último fin de semana en Barcelona en F1"

Fernando Alonso se mostró muy emotivo en la previa del GP de Catalunya 2026, la que probablemente sea su última carrera de F1 en Barcelona.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Fernando Alonso llega al Circuit de Barcelona-Catalunya este fin de semana, un circuito que le ha visto crecer, ganar y también llevarse algunas de sus mayores decepciones. Y, evidentemente, este GP de Catalunya 2026 promete ser más negativo que positivo, ya que Aston Martin ha arrancado el curso muy lejos incluso de la zona media.

Pese a ello, el piloto asturiano aseguró que intentará disfrutarlo al máximo y pidió lo mismo a los aficionados, ya que sorprendió al decir que "sin duda va a ser un fin de semana especial y probablemente mi último fin de semana en Barcelona, en F1".

A lo que añadió: "Intentaré disfrutar el fin de semana, no voy a ser competitivo y tampoco estaré mucho tiempo en el coche en clasificación, aunque espero que sí en carrera, aunque sé que no tendremos el ritmo que queremos". 

"Ahora bien, quiero que todo el mundo disfrute de este fin de semana. Siempre ha sido una celebración cuando se ha venido aquí. Y creo que este es mi 23º Gran Premio de España [GP de Catalunya este año] y todos han sido mágicos, por lo que este último también tiene que serlo", dijo el bicampeón del mundo español de la Fórmula 1.

Sus palabras sorprendieron a la sala, por lo que acto seguido fue preguntado por si esa respuesta tenía algo que ver con su decisión de futuro en la F1, a lo que Alonso respondió nuevamente sin desvelar nada.

"No tengo nada en mente todavía. Después del verano tomaré la decisión de continuar o no. Pero Barcelona no va a estar en el calendario el año que viene. Y si no sé lo que voy a hacer el año que viene, no puedo estar seguro de qué voy a hacer en dos años".

"Cada carrera a la que voy la considero potencialmente como la última, tanto en Australia, en China, en Mónaco. Y aquí en Barcelona hay una probabilidad un poco mayor, ya que no estará en el calendario el año que viene", añadió.

El hecho de que el Circuit de Barcelona-Catalunya vaya a entrar en rotación con Spa a partir del próximo año, provocará que desaparezca del calendario en 2027 para ya regresar en 2028, motivo por el cual Alonso ve complicado estar.

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Aprovechando el momento emotivo de la rueda de prensa, Alonso habló de sus mejores recuerdos en un circuito que le acompañará de por vida, el de Montmeló.

"Cuando ganas, se convierte en una carrera especial. Así que tengo que decir que 2006, porque había grandes expectativas para nosotros después de ganar el campeonato en 2005. Y estando en la pole, todos esperaban que ganara ese domingo. Creo que sí, recordaré ese como el mejor recuerdo".

Y añadió: "Pero muchas cosas han pasado aquí, mi primer test de monoplazas, creo que fue en 1994. Mi primer test de Renault, de Benetton, también fue aquí. Y algunas otras cosas, son recuerdos que llevaré conmigo". 

"Una vuelta con el rey Juan Carlos en ese Renault en Megane. Y en la curva 3 pensaba que ya no estaba muy cómodo en el coche, pero yo no era ni consciente que era el rey el que estaba a mi lado en el asiento del pasajero. Muchos recuerdos de este circuito sin duda. Un lugar especial", concluyó el piloto asturiano de Aston Martin.

¿Qué pasa con el ADUO?:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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