Aston Martin pasa página de Bakú: confían en un cambio de tendencia en Sepang y Singapur

Mike Krack, director en pista de Aston Martin en la Fórmula 1, salió decepcionado del GP de Azerbaiyán, al igual que todo el equipo, después de ver cómo sus dos coches abandonaban antes de la mitad de la carrera.

Sin embargo, la escudería de Silverstone ya deja atrás la prueba de Bakú y mira hacia las próximas carreras, que tendrán lugar en Sepang y Singapur, dos circuitos que deberían adaptarse mejor al AMR26.

"Esta fue solo la primera carrera de un triplete. Ahora vamos a Malasia (GP de Bahrein), un circuito muy diferente en cuanto a requisitos de carga aerodinámica, potencia, resistencia, peso, centro de gravedad, etc".

"Todas estas cosas son importantes para el comportamiento del coche y hará mucho calor. Así que creo que pondrá a prueba la refrigeración de todos los elementos. Lo mismo pasará en Singapur, pero también creo que será muy físico para los pilotos".

"De todas formas, debería ser mejor para nosotros. También hay rectas, pero hay curvas con alta carga aerodinámica y curvas de baja velocidad. Así que espero que seamos más competitivos que en Bakú".

No obstante, la visita a Malasia también plantea algunas dudas, ya que la última vez que la Fórmula 1 corrió en Sepang fue en la temporada 2017, por lo que para los equipos será como empezar desde cero.

"No hemos ido allí durante casi 10 años, no lo sé exactamente, pero llevamos mucho tiempo sin ir. Así que creo que es un aprendizaje nuevo, es un poco como Madrid, necesitamos reaprender el circuito", reconoció.

La última prueba de este triplete tendrá lugar en Singapur, donde Aston Martin tiene depositadas gran parte de sus expectativas en este último tramo de temporada: "Luego Singapur probablemente sea un poco mejor para nosotros".

Regresando a Bakú, Mike Krack admitió que sabían que sería un fin de semana difícil, al igual que lo fue Monza o lo será Las Vegas. Sin embargo, asegura que estas carreras complicadas también forman parte de un aprendizaje necesario.

"Sabíamos que iba a ser un fin de semana duro el de Bakú. Creo que está en la lista con Monza y Las Vegas, así que sabíamos que esto iba a ser duro. Pero ahora tenemos que aprender y tratar de aplicar lo que hemos aprendido a Malasia, donde podría ser la primera vez que corramos bajo lluvia porque a menudo llueve. Pero en general, seguramente estaremos en una mejor posición", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images