Honda ya conoce el veredicto del ADUO y revela su plan para mejorar el motor de Aston

Barcelona-. Durante meses, el ADUO ha sido uno de los grandes temas de conversación de la nueva era de motores de Fórmula 1. Diseñado como una red de seguridad para evitar que algún fabricante quede completamente descolgado con el reglamento de 2026, el sistema ya ha comenzado a entrar en acción.

Aunque la FIA todavía no ha publicado oficialmente los resultados de su primer análisis comparativo de motores, los fabricantes ya han recibido sus respectivos informes. Y Honda es uno de ellos.

Así lo confirmó este jueves en Barcelona Shintaro Orihara, máximo responsable del proyecto de Fórmula 1 de la marca japonesa, que admitió que ya conocen las conclusiones de la federación y que el siguiente paso será intentar aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece el sistema.

"Hemos recibido la información de la FIA", explicó Orihara. "No puedo revelar los detalles, pero hemos recibido algunos números y ahora esperamos desarrollar el rendimiento de nuestro motor durante el periodo de verano. Estamos trabajando para mejorar la combustión y también reducir algunas fricciones para mejorar las prestaciones".

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que trascendiera que Red Bull Ford Powertrains se había convertido en la referencia actual entre los motores de combustión de la parrilla. Una información que incluso Lewis Hamilton dejó escapar en Mónaco al explicar que Ferrari recibiría ayudas dentro del ADUO para intentar reducir la diferencia.

Según pudo saber Motorsport.com, Mercedes también habría superado el umbral necesario para acceder a concesiones de desarrollo, mientras que Honda y Audi serían los fabricantes más retrasados en estos primeros compases de la nueva normativa.

Honda admite que Red Bull ha marcado la referencia

Aunque Orihara evitó confirmar cifras concretas, sí dejó entrever que los resultados comunicados por la FIA coinciden bastante con lo que Honda esperaba encontrar.

"Es bastante similar a nuestras expectativas", reconoció. "Creo que Red Bull Powertrains ha hecho un gran trabajo y respeto lo que han conseguido. Los números que hemos recibido de la FIA son bastante justos para nosotros".

La importancia del ADUO radica precisamente en que permite a los fabricantes rezagados seguir desarrollando determinadas áreas de la unidad de potencia incluso después de la homologación inicial. No se trata de un sistema de compensación artificial de rendimiento, sino de una vía para introducir mejoras adicionales mediante más margen presupuestario y oportunidades extra de evolución.

En el caso de Honda, la hoja de ruta parece clara: seguir trabajando en la eficiencia de la combustión, reducir pérdidas mecánicas y continuar corrigiendo algunos problemas de comportamiento que han aparecido durante las primeras carreras de la temporada.

"No hay magia en la Fórmula 1"

Sin embargo, Orihara también quiso enfriar cualquier expectativa de una recuperación inmediata. "Al principio de la temporada hicimos simulaciones y ahora hemos pasado al desarrollo del V6. Hemos visto algunos números positivos en la fábrica, pero el desarrollo del rendimiento siempre es paso a paso", explicó.

Y añadió una frase que resume perfectamente la situación actual de Honda: "No hay magia en la Fórmula 1".

Por ello, aunque esperan introducir mejoras durante los próximos meses, el responsable japonés dejó claro que nadie debe esperar una transformación instantánea. "Podremos ver algunas mejoras alrededor del verano, pero no tenemos ninguna solución mágica. Tenemos que avanzar paso a paso".

A la espera de que la FIA haga públicos los resultados del primer análisis del ADUO, Honda ya tiene claro cuál es el diagnóstico. Ahora empieza la parte más complicada: convertir esos datos en rendimiento real sobre el asfalto y reducir la distancia con una referencia que, por el momento, tiene nombre propio: Red Bull Ford Powertrains.