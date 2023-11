Verstappen ve "terribles" las nuevas normas del pitlane de la F1

Tras los numerosos casos de pilotos que se detuvieron a la salida del pitlane en las últimas carreras de la Fórmula 1, en respuesta a una norma de tiempo máximo por vuelta diseñada para minimizar el tráfico durante la clasificación, la FIA decidió prohibir esa práctica e introducir nuevas directrices para el Gran Premio de Brasil.

Esto permite a los pilotos abrirse paso entre la salida de boxes y la segunda línea del coche de seguridad, siempre que permanezcan lo más a la izquierda posible para dejar pasar a otros monoplazas.

Aunque la norma tuvo éxito, al evitar que los coches aparcaran justo en el semáforo de salida de boxes, la restricción también dificultó que otros pasaran sin tocar la escapatoria de hierba. Se pudo ver a Max Verstappen adelantando a varios coches mientras buscaba salir a pista para su vuelta de la SQ3 y, cuando se le pidió su opinión sobre la nueva norma, ofreció una visión poco optimista de la situación.

"Fue absolutamente terrible", declaró Verstappen. "En esta pista, tienes una salida de boxes bastante larga y hay algunos muros. Pero en otros circuitos, si aplicamos esto, estarás conduciendo muy lentamente en una recta donde la gente esté pasando a más de 300 [km/h]. Y tal vez estés pilotando a 15 o 20 para abrir hueco, lo que es extremadamente peligroso".

"Para mí, esto no funciona en absoluto. Sólo crea más problemas. Quiero decir, mira lo que estaba pasando [en la clasificación]: la gente se iba por la hierba, incluido yo mismo, para intentar adelantar a los coches".

"Es un desastre cada clasificación, tienes como seis u ocho coches siendo señalados por conducir demasiado lento con el tiempo mínimo. No sé qué estamos intentando conseguir", siguió tajante el tricampeón del mundo.

Motorsport.com ha sabido que la FIA buscará adaptar la nueva normativa a cada circuito, y que el muro entre la salida del pitlane y el circuito hizo posible la solución en Interlagos. El circuito de Abu Dhabi tiene un paso subterráneo en la salida del pitlane que probablemente no permitiría un enfoque similar. La Federación Internacional de Automovilismo también está satisfecha con la mejora de la seguridad que aporta la nueva solución.

Lando Norris dijo que "no le importaba" la nueva normativa, pero que la solución del tiempo máximo, que él mismo infringió y por la que recibió una reprimenda, era un punto especialmente conflictivo.

"Recibí una reprimenda esta mañana por [tener] dos coches delante de mí saliendo del pitlane, o uno cruzando la línea del coche de seguridad y otro saliendo del pitlane al mismo tiempo".

"No puedo adelantar, de lo contrario voy a estar [luchando por posición] en una vuelta de clasificación, lo que es estúpido. Así que tengo que retroceder, y por lo tanto estar por debajo del tiempo mínimo, y recibo una reprimenda por ello".

"Es solo una tontería, no es que los comisarios hayan tomado la decisión equivocada, es solo una regla que no debería estar, en mi opinión, porque no hice absolutamente nada mal".

"No he bloqueado a nadie, no me he interpuesto en el camino de nadie. Simplemente no he adelantado y no he provocado una [lucha por posición] en la calificación y he recibido una reprimenda por eso. Así que son tonterías. La gente va despacio y cosas así, pero si te da miedo, sal antes del pitlane y evita todas las colas", dijo el de McLaren F1 para finalizar.