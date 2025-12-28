Verstappen explica cuál ha sido el 'efecto Mekies' en Red Bull

Red Bull comenzó 2025 con Christian Horner como jefe de equipo, pero no llegaría al final del año. Tras varias polémicas en torno a su persona, los resultados irregulares a mitad de temporada de Fórmula 1 supusieron la puntilla para el británico. Así, tras más de veinte años, terminó el vínculo de Horner con Red Bull, siendo reemplazado por Laurent Mekies.

El cambio de jefe de equipo también fue complicado para Max Verstappen, como reconoce en una entrevista de fin de año con Viaplay. Al mismo tiempo, muestra comprensión por la decisión tomada por la dirección de la marca de bebidas energéticas.

"Debo decir que, en cuanto a resultados, todo el equipo tampoco estaba funcionando del todo bien. Había cierta inquietud en el equipo. Y si las cosas no van bien durante un tiempo… al final los accionistas también querían un cambio, porque no les gustaba cómo estaban las cosas. Y al final ellos tomaron la decisión de implementar un cambio y, por supuesto, de poner a Laurent al frente", recuerda Verstappen sobre la decisión de Red Bull de despedir a Horner. Sobre todo, la salida fue difícil por su vínculo personal con el antiguo jefe de equipo.

"Al final siempre es complicado. Por supuesto, has creado un vínculo con Christian y juntos hemos logrado tantas cosas. Especialmente en 2021, esos momentos no los olvidas nunca. Christian realmente se ha sacrificado mucho por mí. Ese tipo de cosas siempre son difíciles cuando hablas con alguien por teléfono", continúa Verstappen, que todavía mantiene contacto telefónico semanal con Horner.

"Entonces se trata más de cosas como ‘te deseo mucho éxito’ o ‘creo en ti’. Todo lo que hemos vivido juntos. Pero también, ‘sabes que puedes hacerlo’, cosas de ese tipo. Y fuera de eso, por supuesto, hablamos de otras cosas que no sean la competición."

Foto de: Red Bull Content Pool

En el último período bajo Horner, Red Bull y el RB21, que no estaba rindiendo bien, pasaron por un bache que terminó rápidamente cuando Mekies asumió el mando del equipo de Milton Keynes. Sin embargo, Verstappen no quiere atribuir completamente la mejora repentina del RB21 al nuevo jefe de equipo.

"Quiero ser un poco prudente con cómo lo expreso. Mira, no quiero criticar a Christian en absoluto, porque él también ha logrado muchísimo en el equipo. Eso es algo que otros tendrán que tratar de alcanzar", afirma Verstappen, quien subraya que Horner sentó las bases de los éxitos anteriores de Red Bull y de la recuperación a finales de 2025.

Al mismo tiempo, Verstappen tampoco cree que el papel de Mekies en la fuerte fase final de la temporada sea nulo, como ha señalado en varias ocasiones el propio jefe de equipo.

"Eso, por supuesto, no es cierto. Sí, debo decir que el equipo funciona bien. Tenemos mucha confianza. También ves a la gente sonreír. Es un buen ambiente. Todos se llevan bien, y eso en un momento dado lo echábamos de menos. El estilo Red Bull se había perdido un poco", asegura el neerlandés, que considera que Mekies ha propiciado un cambio importante en un aspecto: "El espíritu de equipo realmente ha vuelto."