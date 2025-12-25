Por qué Verstappen no siente que ser el único líder de Red Bull F1 le perjudicara

Max Verstappen dice que ser el único piloto de Red Bull que se enfrentó a los dos pilotos de McLaren por el título de Fórmula 1 en la temporada 2025 fue una ventaja más que un inconveniente. Este año, la escudería de Milton Keynes intentó su última apuesta para solucionar su problema con el segundo asiento, pero tras dos fines de semana mediocres, Liam Lawson fue sustituido sin piedad por Yuki Tsunoda.

El piloto japonés también sufrió para encontrar estabilidad en sus actuaciones y resultados, y ha sido degradado a un papel de reserva para 2026, ya que Red Bull ha recurrido a Isack Hadjar en su lugar. Eso supuso que Verstappen se enfrentó solo a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, en su improbable regreso a la pelea por el Mundial durante la segunda mitad del curso.

Pero mientras Tsunoda no era un factor en la parte delantera suficiente como para dar a Red Bull cartas estratégicas adicionales para jugar contra los de Woking, el neerlandés siente que su papel como único líder del garaje en realidad le ayudó.

"Cuando estás solo, puedes ir al ataque, puedes ser mucho más agresivo. Siempre prefiero eso", explicó a 'Viaplay'. "Mira, si estás un poco igualado con el coche, entonces les deseo buena suerte a los dos [pilotos de McLaren], porque entonces sí que podéis decidirlo entre vosotros".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Verstappen señaló que Norris y Piastri se estaban quitando muchos puntos el uno al otro en su lucha contra él, con el trato igualitario de McLaren a ambos pilotos y las 'normas papaya' complicando aún más las cosas en lo referente a la estrategia. Por eso, como jefe de equipo, siempre designaría a un piloto número uno.

"Si yo fuera jefe de equipo, siempre pondría un número uno y un número dos claros", explicó el tetracampeón del mundo. "Por supuesto, un número dos que sume suficientes puntos como para competir por el título de constructores. Pero un número uno y dos claros".

"Como McLaren tenía dos pilotos, regalaron algunas cosas con su estrategia. Así que, por supuesto, nosotros también nos beneficiamos de eso", concluyó.