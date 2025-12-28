Vettel revela los consejos que dio a Hamilton para fichar por Ferrari F1

Sebastian Vettel ha revelado los consejos que le dio a Lewis Hamilton antes del fichaje del británico por Ferrari para la temporada 2025 de la Fórmula 1. El tetracampeón compitió para la Scuderia de 2015 a 2020, convirtiéndose en su tercer piloto más exitoso en términos de victorias en grandes premios, aunque fue derrotado dos veces en la lucha por el título por el inglés.

El alemán, que también corrió en Toro Rosso (escudería con sede en Faenza) en 2007 y 2008, antes de ser ascendido a Red Bull, ubicado en Inglaterra, considera que aprender italiano es clave para una integración perfecta en Maranello.

Este aspecto habría sido aún más significativo para Hamilton, que representó a dos escuderías británicas, McLaren y Mercedes, durante 18 años antes de dar el salto a Ferrari. Incluso en las categorías inferiores, el heptacampeón sólo corrió para Manor y ASM/ART, escuadras británica y francesa respectivamente.

Preguntado por su propia experiencia al pasar de Red Bull a Ferrari en el podcast 'Beyond The Grid', Vettel dijo: "Fue diferente, muy diferente. Me encantó. No me arrepiento y me lo pasé muy bien. Me adapté y me encantó. Me encanta el humor británico, me encanta la gente británica, me encantan muchas cosas: las carreras, el enfoque. Pero en cierto modo creo que me adapté".

"Ahora, no quiero decir que Lewis no se adaptara, o que los pilotos británicos no tengan que adaptarse -por supuesto que tienes que hacerlo, que estás viajando por el mundo, y que estás viendo cosas y aprendiendo- pero no sé cómo es o cómo habría sido si mi lengua materna hubiera sido el inglés, y no me sintiera cómodo en un idioma extranjero, para luego mudarme a otro lugar".

Sebastian Vettel, Scuderia Ferrari Foto de: Ferrari Media Center

"Ahora, para Lewis el idioma internacional obviamente resulta ser el inglés, él estaba con un equipo británico; cada equipo es diferente, muy diferente, y estuvo con Mercedes durante mucho, mucho tiempo. Y luego el paso a Ferrari, sin duda va a ser siempre una gran diferencia, porque el corazón y la cultura del equipo son italianos", siguió.

"El idioma es el inglés, quiero decir que entiende a todo el mundo en el equipo. Pero también hay empleados a los que no entiende porque no hablan inglés, o no lo hablan muy bien, y si no hablas un idioma muy bien, te llevas bien pero... ¿Realmente entiendes a la gente? ¿Captas la cultura?".

El propio Vettel considera que debería haber trabajado más en este aspecto para lograr que su etapa en Ferrari fuera un éxito: "Creo que fue un error crucial que he cometido, mirando hacia atrás", añadió. "Aprendí italiano, tomé clases, y más o menos me desenvolvía y entendía, pero no era perfecto. Debería haber estudiado más italiano. Quizá también pasar más tiempo en Italia, para entender mejor la cultura, porque la cultura es también la gente".

"Y se lo dije a Lewis antes de que diera el paso: 'El único consejo que puedo darte, el mejor consejo que puedo darte, es que aprendas el idioma. Apréndelo muy, muy bien'. Para aprender un idioma, tienes que exponerte, empezar a hablar con la gente, estar en el país en el que hablan el idioma, exponerte a la cultura, y así el resto encajará".

"Ahora, por supuesto, con las carreras, y cuando hablas de tu puesta a punto y demás, se podría argumentar que es irrelevante; lo es, pero para el panorama general, para obtener la cultura y el espíritu, es muy importante".

¿Cómo es el italiano de Hamilton? Cuando se le hizo esta misma pregunta en un evento de Peroni en julio, el siete veces campeón del mundo sonrió pero admitió: "No muy bueno. Empecé dando muchas clases, y luego la temporada se volvió muy agitada y me caí por un precipicio. Tengo que volver. Estaba en Duolingo, hacía otras cosas; semanas y semanas y semanas, se me daba bien, y ahora literalmente no he hecho nada en los últimos dos meses. Tengo muchas ganas de irme a Italia, pero este año ha sido casi imposible. Estoy allí todas las semanas, pero mi sueño es poder hablar italiano correctamente".

Hamilton terminó su primera temporada de Fórmula 1 con Ferrari en sexta posición en el campeonato de pilotos, y fue la primera vez que no subió al podio los domingos en toda una campaña.

Más de la F1: FÓRMULA 1 Ferrari niega una complicada relación con Hamilton tras su primer año juntos