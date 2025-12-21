El CEO de Red Bull detalla plan para retener a Verstappen
El tetracampeón está "garantizado" en el equipo hasta 2028 bajo contrato, pero podría dejarlos si el coche no es lo suficientemente competitivo.
Hay muchos rumores de que Max Verstappen podría dejar Red Bull antes del final de su contrato en 2028 y migrar a otro equipo de Fórmula 1 o incluso a otra categoría. No es un secreto que el equipo de Milton Keynes planea evitar que eso ocurra.
A lo largo de 2025, Verstappen se mantuvo en silencio durante bastante tiempo antes de confirmar que continuaría en Red Bull la próxima temporada. Sin embargo, para Oliver Mintzlaff, no hay preocupación alguna por una "cláusula" que permita la salida del tetracampeón.
En entrevista con De Telegraaf, el CEO de Red Bull destacó que lo que realmente importa para el piloto es percibir que todo el equipo trabaja en la misma dirección. Mientras todos estén enfocados en el éxito, Max seguirá contento.
"Lo importante es decir que no tengo miedo de ninguna cláusula de rendimiento en su contrato. Lo más importante para un atleta es ver que todos en el equipo están dando lo máximo por él. Y creo que Max está impresionado con los resultados y el ambiente del equipo este año".
"Está claro que Max siempre quiere ganar y tener el mejor coche posible, pero nosotros también. Mientras Max sienta que estamos trabajando para eso y haciendo todo lo que podemos, creo que permanecerá leal. Él también ve cuánto invertimos en nuestro propio motor".
"No tengo dudas que Max terminará su carrera en Red Bull"
"No olvidemos que somos una marca de bebidas energéticas y que este es un paso único. Siento que hay un enorme aprecio y lealtad de ambas partes. No tengo dudas de que Max Verstappen terminará su carrera en Red Bull".
La próxima temporada, Red Bull ya no usará motores suministrados por Honda. Las nuevas unidades de potencia se están produciendo en Red Bull Powertrains en asociación con Ford. Este será un paso importante, pero también podría cambiar completamente el orden de los equipos.
Para Mintzlaff, las dificultades con los motores no son una verdadera preocupación, ya que todos los equipos enfrentan los mismos desafíos. El CEO de Red Bull está tranquilo esperando hasta que todos los coches estén en la pista.
