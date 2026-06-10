Verstappen apunta a Barcelona para medir el verdadero nivel de Red Bull
Max Verstappen considera el Gran Premio de Barcelona-Cataluña una prueba clave para Red Bull y espera resarcirse de su temprano abandono en Mónaco.
El Gran Premio de Mónaco terminó siendo una gran decepción para Max Verstappen. Después de una clasificación sobresaliente, en la que se quedó muy cerca de lograr la pole position, su carrera acabó tras apenas una vuelta. Un problema de motor impidió al piloto de Red Bull arrancar con normalidad y, al final del giro inicial, tuvo que aparcar su RB22 en el pitlane.
"El resultado en Mónaco no fue lo que queríamos y fue una gran decepción para el equipo, especialmente porque todo el fin de semana había ido muy bien", reconoció Verstappen. Sin embargo, el neerlandés quiere utilizar ese revés como motivación para la próxima cita, que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Siento que todavía tengo asuntos pendientes", aseguró.
Para Verstappen, el Circuit de Barcelona-Catalunya es un escenario muy especial. Fue allí donde logró su primera victoria en Fórmula 1 en 2016, precisamente en su debut con Red Bull tras sustituir a Daniil Kvyat, que fue relegado de nuevo a Toro Rosso. Este año se cumplen diez años de aquel triunfo, el primero de los 71 que acumula hasta la fecha.
Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
"Guardo muchísimos recuerdos especiales de Barcelona, especialmente porque conseguí aquí mi primera victoria hace diez años", recordó Verstappen. "Obviamente era un objetivo que quería alcanzar, pero fue muy especial lograrlo en mi primera carrera con este equipo. Tengo muchas ganas de volver y competir de nuevo allí".
Aun así, el neerlandés se enfrentará este fin de semana a un desafío muy diferente al de Mónaco. Mientras que el trazado urbano del Principado se caracteriza por sus bajas velocidades y curvas lentas y estrechas, el circuito de Montmeló representa prácticamente lo contrario. Por ello, Verstappen considera que será una referencia muy útil para evaluar el verdadero nivel de Red Bull.
"Barcelona es un circuito completamente diferente, con curvas rápidas y largas, además de una recta muy extensa", explicó. "Será una buena prueba y será interesante ver si realmente hemos dado un paso adelante".
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